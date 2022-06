Álex Mumbrú, el principal favorito para ser el próximo entrenador del Valencia Basket, se ha despedido este mediodía del Surne Bilbao Basket en una rueda de prensa al lado de la presidenta del club bilbaíno, Isabel Iturbe, y Rafa Pueyo, director deportivo. Visiblemente emocionado, el exjugador no ha dado pistas sobre su próximo destino y ha centrado su intervención en agradecer el apoyo de la entidad del Botxo y su afición, la Marea Negra, durante 13 temporadas, nueve como jugador y las cuatro últimas como director técnico.

Antes de confirmar la noticia de su adiós, el exjugador de la Selección, con la que fue campeón del Mundo y Europa, Mumbrú mandó un mensaje de aliento para Pablo Laso, 'coach' del Real Madrid, que se recupera de un infarto de miocardio. "Quería dar fuerza y apoyar a Pablo Laso, compañero y amigo, que está en un momento complicado. Deseo enviarle desde aquí mucha fuerza, estamos con él y, poco a poco, este partido lo irá ganando también", comenzó Mumbrú, que a continuación explicó los motivos de su adiós de Bilbao Basket.

"Llevo 13 años de relación con el Bilbao Basket, con la ciudad, con la gente. Es un club que me lo ha dado todo como jugador y como entrenador. Como todo en la vida, hay un principio y un final. Después del partido contra el Madrid, cuando vi que se alzaba mi camiseta en Miribilla creí que era el momento de salir. Lo hablé con mi hijo en el coche de regreso a casa, y quiero darle las gracias por guardar el secreto, hay gente mucho más mayor que no es capaz de hacerlo ni 12 horas", argumentó el ya exentrenador del Bilbao Basket, con el que acaba contrato y con quien Valencia Basket negocia desde hace días.

"Este ha sido mi último año como entrenador del Bilbao. Siempre decidí quedarme cuando hubo momentos complicados. Hoy el club está perfectamente dirigido, en Europa, y es el momento de irme. Echaré muchas cosas de menos, los momentos con un buen amigo yendo a pescar...", comentó hasta que le frenaron las lágrimas de emoción entre los recuerdos.

Después, Álex Mumbrú agradeció el apoyo de su cuerpo técnico, a los jugadores, a los compañeros, al club, a la afición y a su familia. "Gracias a mi mujer, porque te quiero, por acompañarme y apoyarme en las decisiones que tomo, y a mis hijos. También quiero agradecer a la prensa el cariño de todos estos años. A veces hay clubes que se quejan de que les tratan mal. A nosotros nos habéis tratado siempre increíblemente. Nos atizáis cuando es necesario para que espabilemos", concluyó en su primera intervención.

Posteriormente, Mumbrú indicó que las cuestiones económicas no han primado en su decisión de cambiar de rumbo, y aseguró que no se va porque tenga "algo cerrado" con otro club. "Los que me conocen saben que mi decisión ya estaba tomada. No soy alguien que se mueva por tener alguna otra cosa. Está claro que hay conversaciones con otros equipos, es normal, es ley de vida. Todo el mundo pensará que si es porque me voy a otro lado, acabará siendo así, pero, hoy por hoy, no", indicó el entrenador de 42 años.

Álex Mumbrú se marcha con "el descenso" en su último año como jugador como peor recuerdo, aunque con el dulce saber del ascenso y la temporada en LEB Oro de su primer año en el banquillo, y con "tres hijos" nacidos y criados en Bilbao. "Han llorado mucho al decirles que nos íbamos. Tienen sus amigos en el cole desde pequeños y es difícil explicarles que su 'aita' quiere irse, porque ellos también tienen que explicárselo a sus amigos y no podían hacerlo", volvió a decir emocionado.

"Me sentí muy mal cuando el equipo descendió, me sentí parte importante de ese descenso. Tampoco sabía que mi camino iba a ser tan rápido, era el único club que hubiera confiado en mí como entrenador, se arriesgaron y las cosas salieron. Ahora el Bilbao está cada vez más saneado, en Europa, luchando cada temporada, con el pabellón lleno. Es el momento ideal para que nuestra relación profesional acabe aquí", apuntó el técnico con más opciones de ser el nuevo responsable del banquillo de La Fonteta.

Por su parte, la presidenta, Isabel Iturbe, le deseó: "Toda la suerte del mundo en lo que te venga, Álex". "Si llegamos a saber todo esto, no subimos el dorsal hasta dentro de dos años", bromeó. "Tras 13 años, nueve como jugador y cuatro como jugador, has sido una personal fundamental en nuestra historia", añadió Iturbe.

Por último, el director deportivo, Rafa Pueyo, quiso mostrarle el agradecimiento de la afición bilbaína por "todos estos años de trabajo, esfuerzo y compromiso con los colores". "Vamos a seguir tu trayectoria con ilusión y emoción. Vas a tener muchos seguidores donde acabes. Sufriremos con tus derrotas y tus éxitos van a ser nuestros éxitos. Bilbao Basket y la ciudad son tu casa y la Marea Negra es tu afición", terminó.