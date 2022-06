El Valencia Basket seguirá contando con Sam Van Rossom por décima temporada consecutiva tras el acuerdo de su renovación por una temporada más. Y lo hará, además, de forma exclusiva, ya que el base ha decidido poner fin a su etapa en la selección belga para centrarse exclusivamente en el Valencia Basket.

A sus 36 años y con paternidad recién estrenada, el base taronja deja atrás una etapa de 17 años en la selección, con 121 partidos. "En su carta de despedida, destaca que "los últimos dos días han sido realmente duros para mí y me he visto obligado a tomar la decisión más dura de mi carrera. Con el corazón roto, he decidido retirarme del equipo nacional para poder continuar mi carrera en el Valencia Basket".

Tres bases para Mumbrú

Un club en el que compartirá posición la próxima temporada con Nenad Dimitrijevic y con el recién fichado Chris Jones, procedente del ASVEL Villeurbanne.