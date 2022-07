Según pudo saber SUPER, el Valencia BC tiene un acuerdo con el Unicaja por el trapaso de los derechos acb de Will Thomas, a la espera de que la parte que representa al ‘extaronja’ entre 2016 y 2019 y el club cajista terminen de entenderse y pueda cerrarse la operación oficialmente.

El acuerdo será efectivo cuando los agentes de Thomas, estadounidense con pasaporte georgiano, y la entidad malagueña cierren el último fleco pendiente, que consiste en determinar el porcentaje con el que los agentes tendrán que colaborar en el pago, según una información de 'La Opinión de Málaga'.

En principio, el Valencia BC recibirá una cantidad próxima a los 70 000 euros, que, sumada a la venta de los derechos acb de Nikola Kalinic al Barcelona, reportará un montante por encima del medio millón de euros al club por dos jugadores cuyo regreso a La Fonteta no se había pretendido.

El Valencia Basket posee los derechos de Will Thomas para la Liga Endesa después de que jugara en la entidad tres temporadas y lo incluyera en el verano de 2019 en la lista de jugadores sometidos a derecho de tanteo tras no aceptar la oferta de renovación que le hizo. Entonces, Thomas firmó por el Zenit de San Petersburgo. La pasada temporada jugó en el AS Monaco y ahora está muy cerca de regresar a Málaga, desde donde llegó a València en 2016 tras dos campañas con la camiseta verde.

Precisamente, el hecho de que los agentes del jugador no comunicasen a la ACB hace unas semanas la intención de Thomas de regresar a un club acb forzó al Unicaja a negociar con el Valencia BC, sin tener la opción de hacer una oferta oficial a la ACB para comprobar si los ‘taronja’ ejercían o no el tanteo.

Oficialidad al fichaje de Kalinic con el Barcelona

Por otro lado, después de unos días de incertidumbre, el Barcelona oficializó este martes el fichaje de Nikola Kalinic para las dos próximas temporadas. El club catalán invertirá cerca de tres millones de euros en el salario del jugador hasta 2024, a lo que debe añadirse los más de 400 000 euros que pagó al Valencia por los derechos acb del serbio, que los de la Fonteta tenían desde la marcha de Kalinic el pasado verano.

El Barça presentó al jugador de Subotica como "un nuevo héroe" que llega al conjunto de Sarunas Jasikevicius.