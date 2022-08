Jaime Pradilla, jugador del Valencia Básket y de la selección española de baloncesto, habló de sus opciones de estar con el combinado nacional en la próxima edición del Eurobasket y avanzó que, si finalmente es convocado, intentará "dar el máximo posible" en el torneo.

"Lo primero es trabajar. Es decisión de Sergio Scariolo y del cuerpo técnico. Voy a seguir trabajando y si cuentan conmigo intentaré dar el máximo posible", indicó tras el duelo amistoso en el que se impusieron a Grecia por 87-80 en el WiZink Center de Madrid.

En ese choque Pradilla fue el segundo máximo anotador de España tras Willy Hernangómez: "Me ayuda para ganar confianza. Unos días me tocará meter los puntos y otros a los compañeros y tendré que sumar en otras cosas".

"Me he encontrado bien, he estado sólido en las cosas que me pide el entrenador. Hemos sacado el partido adelante y nos ha servido para prepararnos de cara al Europeo", señaló ante los medios de comunicación.

El jugador afirmó que el ambiente fue 'genial' y analizó el hecho de que haya salido en el quinteto inicial en este enfrentamiento y en el que dos días atrás jugaron también ambos combinados en tierras helenas: "Supongo que será gracias al trabajo que vengo haciendo. Vamos rotando y, si de momento Sergio confía en mi trabajo, contento".

Scariolo descartó tras el partido en Madrid a Abalde, por lesión, y Yusta

Tras los últimos descartes hechos por el seccionador, Alberto Abalde, por lesión, y Santi Yusta, por decisión técnica, los jugadores del Valencia BC Jaime Pradilla y Xabi López-Arostegui continúan entre los 16 hombres con opciones de viajar al Eurobasket. La lista final será de 12 jugadores, por lo que restan los últimos cuatro descartes.

Por otro lado, el entrenador italiano se mostró preocupado por la lesión de Usman Garuba, que sigue sin poder entrenarse con el grupo y "lejos" de su mejor forma. Sergio Scariolo quiere esperar a la recuperación del jugador del Real Madrid hasta el último momento.