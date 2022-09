El Valencia Basket disputa este sábado, 17 de septiembre, su tercer partido amistoso de pretemporada. Será en Tarragona ante el Cadí La Seu (19:00 horas). Las de Rubén Burgos de momento han participado en el Torneo de Inca con un balance de una victoria ante el Tenerife y una derrota frente al Polkowice. Hoy, en Tarragona, buscarán el segundo triunfo de la pretemporada y sobre todo, seguir engrasando la maquinaria de cara al inicio de la temporada. Marie Gülich y Leticia Romero, que no viajaron a Mallorca por molestias ya están disponibles para jugar. La que no lo está es Lauren Cox, que se encuentra en Rumanía disputando un torneo de 3x3 con la selección de Estados Unidos. Bec Allen sigue en Australia donde está a punto de empezar su participación desde el 22 de septiembre en el Mundial. Alba Torrens no participará en este encuentro por precaución a causa de unas molestias. Valencia Basket tendrá delante a un renovado Cadí La Seu, dirigido por Jordi Acero que toma el relevo de Bernat Canut que esta temporada dirigirá al Spar Girona.

Otra baja con respecto a la temporada pasada en el equipo catalán con Irati Etxarri quien también ha puesto rumbo a Spar Girona. Tampoco siguen jugadoras como Lukacovicova y Pivec. Respecto a las incorporaciones, ha fichado a las exteriores Elise Ramette y Taylor Koenen y las interiores Bojana Kovacevic, Georgina Bahí y Maria Kostourkova. Ramette no estará para esta prueba, puesto que todavía no se ha incorporado al equipo catalán.