Alba Torrens, que cuenta en su palmarés con seis títulos de la Euroliga, ha sido presentada este viernes de manera oficial como nueva jugadora del Valencia Basket en las instalaciones en Náquera de MaxColchón, uno de los patrocinadores de la entidad. La alero de 33 años, acompañada por el presidente del club, Vicente Solá, el director general, Enric Carbonell, y el director deportivo, Esteban Albert, se ha mostrado "muy agradecida por la oportunidad de formar parte de un club histórico".

"Lo primero es dar las gracias por poder estar en un club histórico, dentro de un proyecto y un equipo que poco a poco han ido creciendo al hacer las cosas bien. Hay que recalcar que el Valencia Basket no ha buscado el éxito rápidamente, pero sí lo ha hecho de un modo sólido", destacó la jugadora mallorquina, que añadió que tiene una "gran ilusión" por jugar de 'taronja' en una temporada en la que se compaginarán dos competiciones de máximo nivel, la LF Endesa y, por supuesto, la Euroliga.

Para Alba, el proyecto de Valencia BC la "estiró en muchos sentidos". "Había otras opciones, pero este proyecto me atrajo en lo profesional y en los retos que tiene y en la parte emocional de volver a casa a un equipo que ha demostrado un muy buen nivel de baloncesto", comentó. Cuestionada por la aventura en EuroLeague Women, respondió: "La afrontaremos paso a paso sabiendo la dificultad y exigencia de una competición como la Euroliga. Los resultados no se pueden prometer, nosotras queremos competirla. Cada día el equipo entrará en la pista con esa intención de competir, veremos qué es lo que pasa".

"No va a ser fácil, habrá momentos de todo, mejores y peores, pero todos juntos vamos a tirar hacia delante con todo lo que venga. Estoy con muchas ganas de, poco a poco, ir cogiendo mi mejor forma", comentó Torrens, quien no podrá debutar el miércoles 5 de octubre contra SPAR Girona porque aún se encuentra en la fase final de la recuperación de las molestias de rodilla con las que empezó la pretemporada.

Centrada en volver "lo antes que pueda en buenas condiciones"

"Aún no he conseguido mi mejor forma, pero tengo el compromiso, la responsabilidad y el trabajo para alcanzarla y sumar para el equipo. Entre todos estamos buscando la manera de integrarme y sumar en la pista a la familia 'taronja'", agregó una de las referentes de la última década en la selección española.

Alba Torrens insistió en que está "centrada" en su recuperación para dar su mejor versión "lo antes que pueda". "Mi objetivo es desde ya sumar al equipo. No estoy al 100 % para rendir al máximo, aunque mi sacrificio va a ser máximo en la posición en la que esté".

Como informó SUPER este viernes, Torrens no estará en el inicio oficial de la temporada. Probablemente, tampoco llegue a tiempo de la disputa de la Supercopa LF Endesa, que se jugará los días 8 y 9 de octubre. No obstante, las molestias han desaparecido en los últimos días y el objetivo ahora se fija en iniciar una mini-pretemporada que le haga estar lista en unas semanas de la mejor manera posible. "No tengo un día exacto para volver. Estamos todos poniendo todas las herramientas para que sea lo antes posible y en buenas condiciones. Me gustaría estar ya al 100 %, aunque hay que tener paciencia", agregó la alero.

Por último, Torrens desea que "las cosas vayan muy bien" y "ojalá" su aventura en el Valencia BC vaya más allá de una temporada. "Al final, sueñas, piensas, imaginas, pero intentas volver al momento, al día a día. La verdad es que tengo mucha ilusión", concluyó la internacional española.

Carbonell le da la bienvenida

Por parte del club, tomó la palabra el director general, Enric Carbonell: "Me gustaría destacar la faceta humana de Alba, cómo desde que empezamos a hablar con ella demostró su implicación y compromiso con el Valencia BC, y cómo priorizaba cosas que no son normales, teníamos claro que había que hacer un esfuerzo por Alba y ella también ha hecho un esfuerzo por el club.

Sin duda, nos va a ayudar a crecer como club, y para que las jóvenes tengan una figura que lo ha sido todo en el baloncesto como un espejo donde mirarse. Por ejemplo, Raquel (Carrera) decía que ahora tiene a su ídolo en el vestuario... El fichaje de Alba Torrens es un paso que nos ayudará en todos los ámbitos.

Los dos equipos, masculino y femenino, jugarán este año la Euroliga, un lujo y un privilegio fruto del trabajo. En el femenino, con un crecimiento magnífico en pocos años, algo que debe agradecerse a ese trabajo con Esteban Albert a la cabeza".