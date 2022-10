El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, lamentó que su equipo no haya tenido la "convicción" para sobreponerse a su mal partido y haber logrado un final igualado en la derrota que sufrieron ante el Cazoo Baskonia en el primer encuentro de la Euroliga.

"Hemos estado bien en la primera parte hasta los últimos tres minutos, en los que hemos fallado cosas fáciles. En la segunda parte hemos estado mejor más agresivos pero también con errores tontos que les daban canastas fáciles. Hemos intentado volver, nos hemos llegado a acercar a tres puntos pero sin llegar a creérnoslos. Nos ha faltado un poco de convicción, hay que pensar en el siguiente porque esto no para", afirmó.

"No nos acabamos de creer que teníamos opciones. Cuando no salen las cosas bien hay que saber ir por detrás e ir a un final ajustado. Hemos bajado un poco la cabeza y es algo que tenemos que mejorar ya. No todos los partidos van a salir de cara", advirtió.

El técnico catalán achacó esa falta de confianza del equipo en errores puntuales. "Fallas un tiro libre, un pase fácil… eso nos ha ido minando la confianza y eso ha hecho que pensáramos que no podíamos estar en el partido hasta el final", concluyó.