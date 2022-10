Buenas noticias, dentro de lo que cabe, en cuanto al estado físico de Jared Harper. El base estadounidense no podrá jugar este domingo contra el Monbus Obradoiro por el esguince que sufrió en el partido del jueves ante el Fenerbahçe. No obstante, el esguince no ha resultado tan fuerte como se preveía en principio y se espera que el base no se pierda muchos más partidos.

Este es el parte médico que ha emitido el Valencia BC sobre la lesión Harper: "El jugador del Valencia Basket Jared Harper pisó a un jugador rival en el partido del pasado jueves en la pista del Fenerbahçe Beko Istanbul, produciéndose una entorsis del tobillo derecho que le obligó a retirarse del partido. Tras someterse a las pertinentes pruebas de imagen al regresar a Valencia, se confirma que el base norteamericano causará baja para el partido de mañana domingo 23 de octubre en la pista del Monbus Obradoiro".