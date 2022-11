Una derrota frente al Barça es un accidente que puede padecer cualquiera. Sin embargo, las maneras importan, más si cabe, después de la imagen de solidez que había dado el Valencia Basket solo tres días antes frente al ALBA Berlín en la Euroliga. En pleno proceso de construcción, pasos atrás como el dado el domingo en aspectos como el de la intensidad preocupan de manera especial a los entrenadores. Álex Mumbrú no es una excepción y, en la rueda de prensa posterior al partido frente al conjunto de Sarunas Jasikevicius, dio un claro toque de atención a los suyos. "En la primera mitad no estuvimos bien en defensa, en ataque sí, porque meterle 40 puntos al Barça no es fácil. Pero no hemos estado al nivel que demandaba este partido. En la segunda mejoramos muchísimo, estando más agresivos y obligándoles a lanzar al borde de la posesión", explicó el ‘coach’ de los ‘taronja’.

Álex Mumbrú critica la falta de intensidad defensiva ante el Barça y su expulsión El equipo descansó el lunes y volverá este martes a los entrenos antes de viajar el jueves a Atenas para medirse el día siguiente al Olympiacos. El grupo no competirá nuevamente en La Fonteta hasta el viernes 11 de noviembre contra el AS Monaco. Como en la serie de partidos contra Anadolu Efes, Fenerbahçe y Obradoiro, los pupilos de Mumbrú intentarán aprovechar esta semana lejos de casa para reconectar la carga de energía que requieren rivales de la talla del Barça o el propio Olympiacos. Desde Grecia, la expedición volará directamente a Galicia para jugar contra uno de los equipos más en forma en España, el Río Breogán de Lugo, cuarto clasificado con cuatro victorias y dos derrotas. Una nueva semana de terapia para recuperar lesionados y energía Una nueva semana de terapia en la que Mumbrú confía en tener más rodados a Harper y Webb, recién salidos de lesión, y, en especial, ver un aumento en la intensidad colectiva. Empezando por la defensa de la pintura. "Nos metieron muchos puntos, en el segundo cuarto no seguimos las reglas, no entramos en bonus. Eso habla mal de nuestra defensa, de falta de actitud, rebote y lucha», dijo en referencia a los primeros capítulos del choque con el Barça. Además, el técnico reiteró que cuando un equipo "recibe puntos que los pívots no cometan faltas demuestra" ese bajón. Entre los interiores, solo Kyle Alexander estrenó la casilla de las faltas personales. Ni James Webb III ni Bojan Dubljevic ni Jaime Pradilla hicieron una sola falta. De los tres, el cuerpo técnico espera un plus en defensa y, sobre todo, los puntos en ataque de Pradilla, un jugador que debe ayudar en ambos lados de la pista sin la importante presencia de Jasiel Rivero. El Valencia BC necesita sumar jugadores a la responsabilidad ofensiva, entre ellos, también, el tirador Klemen Prepelic o Jonah Radebaugh. Jasiel Rivero, a finales de noviembre La línea exterior deberá reemplazar a corto plazo el acierto anotador que estaba exhibiendo Sam Van Rossom. "Tiene la rodilla delicada y hay que cuidarle", explicó Mumbrú. Uno de los jugadores que tendrá que dar un paso sin el belga es el base Jared Harper, que sin el cubano Rivero seguro que no será descartado en los próximos partidos de la Liga Endesa. Más minutos para asumir protagonismo ofensivo con el balón. En principio, el ‘Papi’ no podrá reaparecer hasta finales de noviembre en la serie frenética de cinco partidos en diez días. Y Van Rossom parece difícil que juegue de nuevo antes del 17 de noviembre contra la Virtus Bologna.