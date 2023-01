El fichaje de Shannon Evans se está alargando más de lo que le habría gustado a Álex Mumbrú y al Valencia Basket. Su llegada llegada no urge tanto con la recuperación de Jared Harper, pero aún así, el club mantiene su apuesta por el base estadounidense con pasaporte cotonú y confía en cerrar el acuerdo con el Betis en breve. Algo que también desea el club andaluz, hasta el punto de que este martes dieron permiso al jugador para no entrenar ya con sus compañeros, a la espera de cerrar los detalles que faltan en la operación.

El jugador, por cuyo interés ya informó SUPER el pasado miércoles, tiene ya las maletas hechas y la mente puesta en la que debe ser su próxima aventura en València, aunque sabe también que el acuerdo entre ambos clubes no está cerrado al 100%, ya que el Valencia Basket ofrece unos 400.000 euros para el total de la operación entre traspaso y ficha del jugador por lo que resta de temporada y el Betis quiere cobrar más de los 200.000 que figuraban en la cláusula que tenía hasta el 31 de diciembre para dejar escapar a su mejor jugador a mitad de temporada, con necesidad de reforzarse para evitar el descenso.

El Valencia Basket, eso sí, cuenta con el 'ok' del jugador pese al interés de otros clubes que no se ha plasmado de momento en ninguna otra oferta formal, aunque no quiere que la operación se salga de sus parámetros económicos, ya sea con una rebaja de las pretensiones del Betis o del propio jugador, que podría recuperar parte de su ficha en el futuro firmando un contrato multianual.