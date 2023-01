Los regresos de Chris Jones y Jared Harper han rebajado la urgencia, pero ni mucho menos la necesidad de reforzarse con un base. De hecho, el entrenador, Álex Mumbrú, fue claro tras el partido frente al Baxi Manresa al asegurar que "el club va a hacer el esfuerzo de traer un jugador". Desde hace días, el elegido es Shannon Evans, y la operación ha avanzado hasta tal punto que el estadounidense con pasaporte comunitario dio este domingo el paso de despedirse de la afición del Betis tras la derrota en el San Pablo frente al Obradoiro.

A la negociación le falta el OK final de los dirigentes béticos. La oferta del Valencia BC ronda los 400 000 euros desde mediados de semana. Una cantidad con la que deben entenderse el club y el propio jugador para los meses que restan de temporada 22/23. El contrato en Sevilla del estadounidense, con pasaporte ecuatoguineano, es el más elevado de la plantilla y expira en junio. El gesto de despedirse de la afición sevillana es una clara muestra de la fuerza que el jugador está haciendo para convertirse en ‘taronja’ y dar así un salto en su carrera con 28 años. La entidad 'taronja', como viene señalándose en este diario desde la semana pasada, propone a Evans un contrato multianual.

En la entidad de La Fonteta están dispuestos a esperar la respuesta unos días, aunque hay alternativas activas, entre ellas, la del base del Peristeri Sylvain Francisco.

Mumbrú prefiere no entrar en entrar en nombres y valorar el "esfuerzo" del club

Cuestionado en sala de prensa por dicha posibilidad, Mumbrú no entró a valorar el nombre de Evans, aunque sí confirmó lo publicado por SUPER, el interés en hacerse con un base sigue adelante, pese a la recuperación exprés de Jared Harper. "Seguimos en la búsqueda de un refuerzo. Jared ha jugado, pero aún no está completamente recuperado. A Chris Jones tenemos que ir reservándole porque ha jugado, y hoy ha estado bien, pero la lesión podría ir a más. El club va a hacer un esfuerzo por traer un jugador, veremos cuál viene y cuál es el mejor perfil", aclaró.

Asimismo, de las palabras del entrenador se desprende que a estas alturas de temporada nadie sobra en la plantilla, a pesar de la incorporación de un nuevo ‘playmaker’. "Durante el año creo que solo tuvimos un partido con todos. La pregunta se contesta sola. Se irá viendo en el día a día, veremos quién puede estar en unos partidos y quién puede en otros. Veremos cómo podemos ir aprovechando a Jones, o a Jonah Radebaugh, que también lleva mucha carga y tendremos que ir controlándole para no lesionarse. Esta semana hemos tenido siete bajas, Chris va saliendo poco a poco", respondió.

Por el momento, Guillem Ferrando continuará "teniendo minutos porque lo está haciendo bien, lo importante es disponer de profundidad de plantilla", y añade Mumbrú que él es "un entrenador que trata que todo el mundo tenga su importancia".

Cabe recordar que el Valencia BC tiene la opción de volver a ceder al joven base valenciano hasta finales de febrero, si considera que ha recuperado las suficientes piezas para la posición de base. En este sentido, a Martin Hermannson se le espera uniéndose al grupo dentro de unas tres semanas, aunque tendrá que ir poco a poco cogiendo el ritmo competitivo tras tantos meses lesionado. Sam Van Rossom también debería volver entre febrero y marzo.

Evans permitiría dar más descansos a Jones en la acb

Incluso, un jugador como Evans, con pasaporte comunitario, supondría la posibilidad de descartar a Harper para los partidos de acb por su condición de extracomunitario sin tener que forzar la rodilla de Jones. Por todo esto, aparte de por la calidad que ha demostrado en las dos últimas temporadas con el Betis, a Shannon Evans se le ofrece un contrato que va más allá de esta media temporada teniendo en cuenta el contexto de la siguiente, para la que, de momento, solo tiene contrato en vigor Martin Hermannsson.

Preguntado por la actuación de Jared Harper, el técnico dijo que es "un jugador especial". "Los jugadores explosivos como él cuando regresan de lesión necesitan ritmo de partido. Es normal, no me preocupa. Ha vuelto rápido, pero no está bien todavía", acabó Álex Mumbrú.