L'Alqueria del Basket ha sido el escenario que ha acogido este viernes la presentación de Shannon Evans como nuevo jugador del Valencia Basket. Un refuerzo que llega con ganas de crecer y de ayudar a un equipo que le va a ofrecer también la posibilidad de jugar la Euroliga, uno de sus sueños.

"Es una emoción muy grande poder probarme en la Euroliga, con los mejores jugadores de Europa y además poder hacerlo en un gran equipo", señaló al respecto Evans, quien destacó también que "vengo a aprender, el Valencia Basket es una gran oportunidad para mí, ya he podido disfrutar del ambiente de La Fonteta (en el partido del jueves ante el Partizan) y estoy deseando empezar a jugar. Quiero agradecer al cuerpo técnico y a los directivos su confianza, estoy deseando ponerme a entrenar y a trabajar".

De su rol en el equipo, Shannon Evans destaca que "desde el primer momento hablé con el entrenador, vengo a ser un generador, a facilitar pases a mis compañeros, a otros buenos tiradores que también tenemos en el poste bajo".

Seis bases en la plantilla

Tras admitir que "me gusta mucho la ACB, había otros equipos interesados en mí", destacó también el nivel de jugadores que tiene el Valencia Basket en su posición, con hasta seis bases cuando estén todos recuperados de sus lesiones. "Sé que somos muchos bases y hay un nivel muy alto en mi posición, pero no vengo a competir con ellos sino a trabajar juntos y aprovechar lo mejor de cada uno para crecer todos juntos, competimos contra los rivales, no contra los compañeros".