Jaime Pradilla será sometido este miércoles a pruebas para determinar el alcance de la lesión que sufrió el martes en el hombro izquierdo en el encuentro de la Euroliga ante el Milán y es duda para el choque del jueves ante el Real Madrid.

El jugador aragonés se retiró en el último tramo del encuentro tras un fuerte golpe en la articulación y lo hizo con grandes gestos de dolor. Tras irse al vestuario, el internacional español regresó minutos después al banquillo pero ya no volvió a jugar.

"Le vamos a hacer pruebas, el hombro se le ha salido y le ha vuelto a entrar en la misma jugada. Mañana haremos pruebas y veremos cómo está", apuntó el técnico Álex Mumbrú.

Mumbrú ve la clave de la derrota en el tercer cuarto

Al margen de ello, el entrenador analizó la derrota del Valencia Basket y se lamentó del flojo tercer cuarto de los suyos. "Ha sido un partido que la primera parte hemos estado muy bien y que quizá nos teníamos que haber ido siete u ocho puntos arriba. El inicio del tercer cuarto ha sido demoledor para nosotros. Hemos cometido un par de errores y ellos han estado muy bien, han metido siete de ocho en tiros de tres, con dos por fallos nuestros pero el resto con buenos tiros suyos. Han hecho un muy buen tercero cuarto y aunque hemos conseguido volver íbamos ya un poco a la heroica, al límite", explicó.

Mumbrú dijo que no pueden arrancar un tercero cuarto "con una pérdida" como hicieron y que eso no habla "bien" del equipo. "Pero creo que después nos hemos metido y ellos han tenido mérito, han tenido mas control del partido y nos han ido haciendo daño poco a poco. No ha sido que el equipo no quisiera sino que ellos han estado muy bien", aseguró.

Ettore Messina destaca el ultimo cuarto de Claver y Jasiel

Por su parte, Ettore Messina, entrenador del Milán, se felicitó por una victoria "muy importante" en "una pista muy complicada y contra un equipo agresivo y talentoso" pero pese a las cinco victorias seguidas que suman aseguró que cree que no tienen "prácticamente ninguna opción" de llegar a los cuartos de final".

"Hemos ido diez abajo pero hemos tenido energía. El tercer cuarto fue muy bueno, en el cuarto la presencia de Victor Claver y Jasiel Rivero con sus cambios defensivos les permitió regresar al partido pero supimos jugar con inteligencia", apuntó.

El técnico alabó la disciplina de su equipo para poner el balón en manos de Shabbaz Napier y Kevin Pangos "que era la primera vez que jugaban juntos". "Lo importante ahora es subir el nivel y poder competir en Italia. Hemos de seguir ganando y que alguien pierda y el Baskonia y el Partizan han ganado".