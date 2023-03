Álex Mumbrú, entrenador del Valencia Basket, ha explicado en la sala de prensa de Fontajau, donde el Valencia BC ha ganado al equipo de Marc Gasol, la decisión de dejar fuera del equipo a Klemen Prepelic. El técnico no descarta la opción de que el jugador esloveno siga sin contar en los próximos partidos.

"Tengo 14 jugadores para decidir quién quiero que entre en el roster o no, y toda l'Alqueria empujando para subir al primer equipo. Es una decisión técnica única y exclusivamente mía. He decidido lo mejor para el equipo para este partido, y no hay mucha más vuelta", contestó.

¿Podría volver en el próximo partido?

Preguntado por las opciones de que Prepelic regrese al equipo en el próximo encuentro, Mumbrú no abrió la puerta al escolta, con el que no está nada contento con su actitud ni rendimiento. "Bueno, para el próximo partido tenemos a Jared (Harper), 13 jugadores, tendremos que dejar a alguien fuera, veremos. Tengo que tomar la decisión de dejar a un jugador fuera, y hay que tomárselo con normalidad", comentó.