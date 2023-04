Sin opciones ya de entrar en el Top 8 de la Euroliga, el Valencia Basket afronta el partido de este jueves ante la Virtus de Bolonia con la motivación de ofrecer un buen partido a la afición y con la idea de mejorar de cara al tramo final de la Liga Endesa. Eso sí, para los jugadores nacionales como Josep Puerto, hay también un extra de motivación por la presencia del seleccionador nacional, Sergio Scariolo, en el banquillo visitante.

"Sí, es una motivación, todos los jugadores nacionales quieren ir a la selección y jugar contra el seleccionador es un aliciente", señaló Puerto. Eso sí, no se atreve a predecir si estará este verano con la selección absoluta. "No es mi trabajo, es trabajo del entrenador de la Virtus hacer la lista".

Respecto al partido en sí, destaca Puerto que "es el penúltimo partido de Euroliga, queremos acabar lo más arriba posible después de esta temporada, estos partidos son importantes aunque no haya opciones de playoff. Nuestro objetivo es subir subiendo posiciones en ACB, nos viene bien de preparación para coger confianza".

De la contundente derrota por 30 puntos en el partido de la primera vuelta, prefiere pasar página y mirar al futuro. "Más que pensar en meses atrás, lo que tenemos que pensar es que si queremos hacer un buen final de temporada, hay que pensar en el siguiente partido y poco a poco ganar confianza, tanto los jugadores como el equipo y que la afición disfrute de un buen partido. Lo que tenemos que centrarnos es en hacer nuestro trabajo lo mejor posible y eso pasa por hacer un buen partido en la Euroliga y poco a poco jugar mejor en la ACB y ser más sólidos, ir día a día".

Elogios de Hermannsson

Cuestionado sobre los recientes elogios de Martin Hermannsson hacia él, en los que el islandés reconocía estar sorprendido por la gran evolución de Josep Puerto, el de Almussafes destacó que "esta temporada me he encontrado muy cómodo, es mi mejor temporada en minutos y rotación, he podido aprovechar los minutos de la temporada pasada para mejorar y el jugar Euroliga, aunque no juegues 20 o 30 minutos, son tantos partidos contra jugadores del máximo nivel que en un par de meses sumas muchos minutos y experiencia. Un par de meses así ayuda mucho".