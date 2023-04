Álex Mumbrú tiene la difícil tarea de encontrar cómo motivar al equipo de cara a los partidos que restan de Euroliga, ya sin nada en juego. Pero tiene claro que la exigencia ha de seguir siendo máxima y más jugando en La Fonteta, ante la afición taronja.

"Nos motivamos jugando en La Fonteta, nos merecemos acabar bien la Euroliga, jugamos en casa, el otro día perdimos y queremos intentar darle una victoria a la afición, ser competitivos y mejorar, hay cosas para mejorar poco a poco.

Además, tiene claro que a partir de ahora y de cara al tramo final de la Liga, el hecho de haber menos partidos obliga a aumentar la exigencia a la plantilla. "Vamos a exigir bastante más, especialmente en energía. Vamos a tener semanas de un partido y muchos días para prepararlo. Vamos a intentar estar mucho mas arriba en defensa y, desde la energía, que el rival tenga más pérdidas y poder correr más. Es algo que tuvimos, que lo perdimos un poco por el calendario y que vamos a intentar recuperar".

Del encuentro y del rival, destaca Mumbrú que "es un partido en el que los dos estamos fuera del playoff, tenemos que utilizar para mejorar un poco nuestro juego, mejorar lo del partido del Baskonia, es un equipo muy físico, con interiores muy grandes y un tres grande también, juegan bien al poste bajo, hay que controlar bien su juego interior, después de una buena defensa hay que ser capaces de salir corriendo para aprovechar nuestra velocidad.

Próximo regreso de Millán Jiménez

Aunque aún no puede entrar en la lista, Mumbrú destaca la buena evolución de Millán Jiménez, quien ya entrena con el equipo después de estar toda la temporada lesionado. "Millán está a caballo entre nosotros y el LEB Plata, no podemos precipitarnos después de todo el año, intentaremos que vaya a poco a poco, jugará algún partido con el LEB Plata para coger ritmo, en el momento que podamos estará con nosotros. No será fácil.

La lección de la primera vuelta

Respecto a la dura derrota de la primera vuelta en Bolonia, destaca Mumbrú que "fue un derrota fura por el marcador, llegamos allí, el día anterior se puso malo Dubi, teníamos dos o tres jugadores enfermos, nos salió todo al revés, sirve para saber que es un equipo físico, incidieron mucho en el poste bajo, incidieron mucho ahí, vuelve a no estar Dubi, que es nuestro pilar en la zona., Hay que defender duro ahí e intentar que no nos pase lo de allí".