Álex Mumbrú tiene la difícil tarea de encontrar cómo motivar al equipo de cara a los partidos que restan de Euroliga, ya sin nada en juego. Pero tiene claro que la exigencia ha de seguir siendo máxima y más jugando en La Fonteta ante la afición taronja, como en el partido de esta noche ante el Virtus Bolonia.

«Nos motivamos jugando en La Fonteta, nos merecemos acabar bien la Euroliga, jugamos en casa, el otro día perdimos y queremos intentar darle una victoria a la afición, ser competitivos y mejorar».

Nos motivamos jugando en La Fonteta, nos merecemos acabar bien la Euroliga Álex Mumbrú - Entrenador del Valencia Basket

Aumento de exigencia

Además, tiene claro que a partir de ahora y de cara al tramo final de la Liga, el hecho de haber menos partidos obliga a aumentar la exigencia a la plantilla. «Vamos a exigir bastante más, especialmente en energía. Vamos a tener semanas de un partido y muchos días para prepararlo. Vamos a intentar estar mucho mas arriba en defensa y, desde la energía, que el rival tenga más pérdidas y poder correr más. Es algo que tuvimos, que lo perdimos un poco por el calendario y que vamos a intentar recuperar».

Sobre el rival

Del encuentro y del rival, destaca Mumbrú que «es un partido en el que los dos estamos fuera del play-off, tenemos que utilizarlo para mejorar un poco nuestro juego, es un equipo muy físico, con interiores muy grandes y un tres grande también, juegan bien al poste bajo, hay que controlar bien su juego interior, después de una buena defensa hay que ser capaces de salir corriendo para aprovechar nuestra velocidad».

Respecto a la dura derrota de la primera vuelta en Bolonia, destaca Mumbrú: «Fue un derrota dura por el marcador, llegamos allí, el día anterior se puso malo Dubi, teníamos dos o tres jugadores enfermos, nos salió todo al revés, sirve para saber que es un equipo físico, incidieron mucho en el poste bajo, incidieron mucho ahí, vuelve a no estar Dubi, que es nuestro pilar en la zona. Hay que defender duro e intentar que no nos pase lo de allí».

Declaraciones de Josep Puerto

El propio Josep Puerto recuerda también la dura derrota en Bolonia, pero pide pensar en el futuro. «Más que pensar en meses atrás, lo que tenemos que pensar es que si queremos hacer un buen final de temporada, hay que pensar en el siguiente partido y poco a poco ganar confianza, tanto los jugadores como el equipo y que la afición disfrute de un buen partido».

En su caso, además, hay un plus de motivación por la presencia del seleccionador nacional en el equipo visitante. «Es una motivación, todos los jugadores nacionales quieren ir a la selección y jugar contra el seleccionador es un aliciente», señaló Puerto. Eso sí, no se atreve a predecir si estará este verano con la selección absoluta. «No es mi trabajo, es trabajo del entrenador de la Virtus hacer la lista».

Todos los jugadores nacionales quieren ir a la selección y jugar contra el seleccionador es un aliciente Josep Puerto - Jugador del Valencia Basket

Respecto al partido en sí, destacó Puert: «Es el penúltimo partido de Euroliga, queremos acabar lo más arriba posible después de esta temporada, estos partidos son importantes aunque no haya opciones de play-off. Nuestro objetivo es subir subiendo posiciones en ACB, nos viene bien de preparación para coger confianza».

Cuestionado sobre los recientes elogios de Martin Hermannsson hacia él, en los que el islandés reconocía estar sorprendido por la gran evolución de Josep Puerto, el de Almussafes destacó: «Esta temporada me he encontrado muy cómodo, es mi mejor temporada en minutos y rotación, he podido aprovechar los minutos de la temporada pasada para mejorar y el jugar Euroliga, aunque no juegues 20 o 30 minutos, son tantos partidos contra jugadores del máximo nivel que en un par de meses sumas muchos minutos y experiencia».

Millán Jiménez sigue siendo baja pese a haber vuelto a entrenar con el grupo ya y se le suman en la enfermería Dubljevic, Prepelic y Van Rossom.