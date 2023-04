Después de la información publicada por SUPER el pasado miércoles, en la que se señala que el club y Bojan Dubljevic han iniciado conversaciones para aclarar su futuro, el jugador montenegrino ha sido uno de los principales focos de interés en la comparecencia de Álex Mumbrú en la previa del último partido de la temporada en la Euroliga: el de este viernes frente al Barcelona en el Palau (20:30 h).

Cuestionado por su opinión al respecto de la posible continuidad del capitán en el equipo de la próxima campaña, el entrenador del Valencia Basket ha dejado claro que "de momento, Dubi tiene contrato", si bien ha precisado que existe una opción por parte del club para desactivar el año opcional que al montenegrino le queda en el contrato. "El Valencia BC tiene una opción de corte, pero él tiene contrato".

En este contexto, la entidad 'taronja' ha planteado al '14', jugador histórico durante 11 temporadas en las que levantó los títulos de Liga y Supercopa de España en 2017 y la Eurocup en 2014 y 2019, un reajuste económico en su salario, que es uno de los más elevados de la plantilla. Las conversaciones están en marcha sin descartarse ninguna posibilidad, una vez queden totalmente definidos tanto la intención de Dubljevic como la planificación del próximo curso.

Conversaciones de planificación en marcha por la dirección deportiva

De hecho, el propio Álex Mumbrú no esconde la existencia de la negocicación entre la dirección deportiva y el pívot de 31 años. "Por estas fechas siempre trabajas en el año siguiente y buscas lo que necesitas y quieres, todos los equipos lo hacen y empiezan a trabajar en este sentido. Aunque esto es trabajo de Chechu (Mulero), que está todo el día pensando, mirando y moviendo cosas. Nosotros, en la situación en la que estamos, nos centramos en el día a día", añadió.

"He visto lo que ha salido. 'Dubi' es un jugador importante, claro, siempre se va a estar pendiente de él por lo que es y lo que significa para el Valencia Basket. Es normal que sea una parte importante de la planificación el saber su situación, la real es que tiene contrato", comentó.

Preguntado por su "nivel de satisfacción" con el rendimiento del capitán del equipo, Mumbrú respondió que "no solo con él, con el equipo, el nivel de satisfacción lo tendré al final de temporada". "Ahora no, estamos en competición y todavía pueden pasar muchas cosas, hablar del año que viene, sin acabar este, me parece avanzado. No quiero escurrir el bulto de esta temporada, nos quedan partidos y tenemos que competir bien. Tras el Barça nos vienen tres partidos en una semana. Hace dos días no lo teníamos, ha vuelto de una lesión, está disponible. Estamos contentos con él, todos lo conocéis. No descubro nada. Quiero pensar en lo que importa ahora, en los partidos que quedan", concluyó el técnico.