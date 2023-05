La Fonteta fue la jugadora número seis, siete, ocho... En un día histórico, en el que se batió el récord de asistencia a un partido en un partido del Valencia Basket femenino, la afición llevó en volandas al equipo de Rubén Burgos hacia la primera victoria en la serie de la final de la LF Endesa frente al Perfumerías Avenida de Salamanca.

Un total de 6972 espectadores poblaron las gradas del pabellón, superando otras entradas como las vividas en el partido del ascenso a finales de abril de 2018 ante el Celta (6200), o la semifinal de hace solo unos días contra el Casademont Zaragoza (6047). De principio a fin, la marea 'taronja' se convirtió en una ayuda inestimable para las jugadoras, que entraron a la pista convencidas de que en un ambiente así el 1-0 en la eliminatoria no podía escaparse.

Recibimiento entre tracas

Desde dos horas antes, los seguidores del Valencia Basket dieron las primeras pinceladas de color a la final. Las jugadoras accedieron al recinto por la puerta principal de L'Alqueria del Basket en torno a las seis y media, y decenas de aficionados ataviados con los colores del equipo las recibieron entre aplausos, gritos de ánimo y tracas. Después del pasillo de bienvenida, en el que todas chocaron las manos de los seguidores, nadie tenía dudas de que "a la tercrera" sería "la vencida".

A las siete y media, las 'taronja' entraron al parqué para la rueda de calentamiento entre la ovación calurosa de su público. Las caras de todos los integrantes del Perfumerías Avenida de Salamanca comenzaban a temer por la derrota entre el ruido y el calor que desprendía la 'caldera taronja'. Más tarde, todos los asistentes se levantaron de sus asientos para encender las luces de sus teléfonos móviles y alentar a todas y cada una de las jugadoras en la presentación del 'roster' mientras dos haces de fuego brotaban del centro de la pista.

El ruido sin pausa y el apoyo incondicional de La Fonteta hizo efecto desde el primer minuto. Un tifo espectacular de miles de cartulinas naranjas al cielo abrió las hostilidades. En ese contexto, el primer intento triple de Lauren Cox solo podía caer dentro de la cesta.

El Valencia BC arrolló al Salamanca en una primera parte perfecta, en la que el equipo no perdió ni un instante la concentración en un clima con todo a favor. Por el contrario, los rostros de las salmantinas destilaban el temor de verse enfrente no solo de cinco jugadoras sobre la pista, sino de miles de personas en la grada. Un contexto atronador en el que no era fácil para los entrenadores ni siquiera trasmitir instrucciones en los tiempos muertos.

En el tercer cuarto, la Fonteta rugió como nunca para celebrar los triples consecutivos con los que Queralt Casas y Lauren Cox volvieron a poner tierra de por medio después de que el Salamanca hubiese roto la barrera psicológica de los diez puntos en contra. Nadie bajó los brazos ni en la cancha ni en las gradas. Con sus gargantas y sus manos, los aficionados del Valencia BC jugaron un partido fundamental envolviendo la acción de una atmósfera perfecta e inmejorable para las de Rubén Burgos.

A pocos segundos del final del tercer cuarto, el pabellón entero despidió a Cox en uno de los cambios al cántico de "¡MVP, MVP, MVP, MVP!". En la recta final, el Salamanca volvió a colocarse por debajo de los diez puntos, pero la afición no dejó solo a equipo ni un instante. El 'soroll taronja' no decayó, cuando el Salamanca se acercó al máximo, a dos puntos, la grada hizo la presión necesaria y se entregó sin límite a su Valencia BC. "Eso es antideportiva, eso es antideportiva", estalló la Fonteta en los instantes finales, cuando Leti Romero sufrió una dura falta de la base rival.

Juan Roig y el equipo masculino, con el femenino

Entre los cerca de 7000 espectadores, estuvo presente el equipo masculino entrenado por Álex Mumbrú, así como el máximo accionista y mecenas del club, Juan Roig, acompañado de su esposa Hortensia Herrero y su hermano, Fernando Roig. Entre el público no faltaron exjugadoras del equipo como Lorena Segura, Anna Gómez o Itziar Germán, retirada recientemente tras concluir la temporada con el Paterna NB jugando la final por el ascenso a Liga Femenina. Además de la exestrella de la NBA, LaMarcus Aldridge.

El grito final no podía ser otro: "Que bote, que bote, la Fonteta!".