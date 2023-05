Álex Mumbrú, entrenador del Valencia Basket, alertó sobre el peligro de centrarse antes de hora en unos hipotéticos cuartos de final frente al Barcelona. El conjunto valenciano debe imponerse este miércoles al Río Breogán de Lugo, o esperar una derrota del UCAM Murcia en Barcelona, para garantizar su presencia en el 'Playoff' por el título. "No tenemos que pensar en lo que vendrá más adelante, sino en el Lugo, nos confundiríamos si lo hiciéramos", advirtió el técnico.

A pesar de las siete derrotas consecutivas del rival gallego que visitará La Fonteta, Mumbrú resaltó las virtudes del Breogán, "un equipo muy sólido tanto en defensa como en ataque, corren bien. Tienen muchas victorias fuera de casa y en casa ganaron al Real Madrid hace unas semanas. Es un grupo comprometido, que sabe a lo que juega y seguro que va a venir a despedir de la mejor manera su temporada".

En sala de prensa, el entrenador 'taronja' apuntó que su equipo tendrá que "estar sólido en defensa y fluido en ataque". "Nosotros tenemos que intentar hacer nuestro partido, ser sólidos y parar a sus jugadores importantes, bases capaces como Hollatz, (Erik) Quintela, Sergi (Quintela). Happ, la referencia interior, o por fuera a Bamforth, Nenadic y Nakic. Habrá que intentar que nos salga lo trabajado en la semana y demostrar que estamos en buen momento tras ganar en Fuenlabrada", añadió.

Las razones del regreso de Guillem Ferrando

Por otra parte, Mumbrú explicó las razones por las que Guillem Ferrando se ha reintegrado al equipo, acabada la cesión en Albacete. Tras las lesiones de Xabi López-Arostegui y Millán Jiménez, en los últimos partidos Lucas Marí o Sergio de Larrea han sido las únicas alternativas para completar los cuatro jugadores como cupos de formación local, junto a Víctor Claver, Jaime Pradilla y Josep Puerto.

"Al no tener a Xabi necesitamos que entre algún jugador, contamos con Lucas Marí y Sergio de Larrea, pero Guillem (Ferrando) es un jugador que ha estado mucho con nosotros, conoce los sistemas y nos puede ayudar. Ha estado de forma intermitente con el grupo. Ahora que ha acabado con su progresión en Albacete es bueno que venga y acabe la temporada con nosotros y nos aporte más solidez en la posición de base", argumentó.

El estado de los lesionados

Sobre la situación de los lesionados, por último, Mumbrú admitió que "no hay novedad". "Queda poco para el 'Playoff' y no hay novedad con los lesionados. Sam (Van Rossom) está mucho mejor, pero, de momento, no con el grupo. Millán Jiménez, como dijimos, descartado hasta el final. Xabi (López-Arostegui) lleva unas semanas intentándolo, no llega porque los problemas no acaban de irse. Y (Jared) Harper, veremos si puede empezar a entrenar. Vamos a ver si 'Papi' (Rivero) y Klemen (Prepelic) cogen ritmo y pueden ayudarnos más", concluyó.