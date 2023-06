El Valencia BC, destacado entre los aspirantes a repetir la invitación de la Euroliga, cuenta las horas para conocer si este jueves, 29 de junio, se confirma su continuidad entre los 18 equipos de la competición en la temporada 2023/24. Una Euroliga que, según el periodista especializado Robert Heusel, vendrá con una novedad importante en su formato. La existencia de un 'Play-in' al estilo de la NBA, dos eliminatorias entre los clasificados en la fase regular del séptimo al décimo para determinar las dos últimas plazas de los cuartos de final.

Días atrás, el nuevo CEO de la Turkish Airlines Euroleague, Paulius Motiejunas, dejó este cambio a expensas de la voluntad de los clubes. "Hay conversaciones sobre el 'Play-in', lo hablaremos con los clubes. La base de nuestra liga es que todos juegan contra todos. Este es el eje esencial sobre el que nos movemos y en el que debemos quedarnos, y no volver a la división en grupos. Eso sí que no cambiará", comentó el ejecutivo lituano, que no cierra las puertas a otras variaciones de tipo estructural que él puso sobre la mesa y se hallan en fase de estudio con vistas al futuro: la implantación de un límite salarial que sanee a los clubes económicamente e iguale las fuerzas de los participantes e, incluso, la publicación de los salarios de los todos los jugadores participantes.

29 de junio, las votaciones clave por los 13 propietarios de la Euroliga

No obstante, sobre la implantación del 'Play-in' la decisión se votará ya en la reunión de los 13 clubes accionistas este jueves 29 de junio. Un cónclave del Board de la Euroliga del que saldrá también la lista de los 18 participantes en la temporada 23/24. Sobre esta cuestión, en sus declaraciones, Paulis Motiejunas evidenció las elevadas opciones del Valencia Basket al afirmar que "los 18 equipos de esta pasada temporada pueden permanecer en la próxima". Si se repite la confección de contendientes, las 'wild cards' serían para la Virtus Bologna y el Estrella Roja, además del Valencia.

Pese a esas palabras, el CEO de la Euroliga también dejó abierta la puerta a que la invitación que cubriría la baja por renuncia del Gran Canaria sea para el Turk Telekom, finalista de la última edición de la EuroCup. "Están entre las posibilidades, sobre la mesa. Todo se aclarará en la reunión del 29 de junio", añadió. Con el paso de los días, los turcos parecen más cerca de seguir en la EuroCup, aunque, como dice Motiejunas, la duda se despejará este jueves, día en el que también se sabrán los conjuntos de la segunda competición de la Euroleague.

Más opciones con el 'Play-in'

De vueltas con el 'Play-in', desde la organización de la Euroliga se considera que mejoraría las opciones de clasificación para el 'Playoff', donde, en la actualidad, menos del 50 % de los contendientes entran en las eliminatorias por el título. La temporada pasada, el 'Play-in' por dos sitios en cuartos de final, lo habrían disputado Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas, y dos eliminados en la fase regular como Baskonia de Vitoria y Estrella Roja de Belgrado.

El Play-in nació en la NBA de modo experimental en la temporada de la pandemia, la 2019/20, continuó dos temporadas más como prueba y desde la última campaña es fijo.