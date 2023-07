El Valencia Basket ha confirmado también este miércoles la continuidad de Martin Hermannsson la próxima campaña y el ascenso definitivo del valenciano Guillem Ferrando a la plantilla del primer equipo. El jugador de 21 años, según fuentes del club, completará junto al islandés y al estadounidense Chris Jones, que posee pasarporte armenio y comunitario, el trío de bases del equipo de Álex Mumbrú.

Según ha informado el club 'taronja', los recientes fichajes, Brandon Davies, Boubacar Touré y Semi Ojeleye, "se unen a Chris Jones, Víctor Claver, Josep Puerto, James Webb III, Jaime Pradilla, Xabi López Arostegui y Martin Hermannsson, jugadores que, a día de hoy, tienen contrato en vigor para la próxima temporada. A ellos se une también un Guillem Ferrando que tendrá su hueco en el primer equipo en la 23/24".

En estos momentos, el 'roster' cuenta con 11 jugadores, a los que en breve habrá que sumar al francés Damien Inglis. Además, el Valencia BC continúa al acecho en el mercado para reforzarse en la posición de '2', de la que han salido hombres como Klemen Prepelic y Jonah Radebaugh.

En el contrato de Hermannsson existía la posibilidad de rescisión por ambos lados entre finales de junio y la primera semana de julio. No obstante, tras varios días de negociaciones, las dos partes han decidido continuar con el vínculo a lo largo de la temporada 2023/24. Tras nueve meses lesionado, el pasado mes de marzo, Hermannsson volvió a jugar y lo hizo ya hasta el final de la temporada, una situación que unida a la ascendencia que tiene el jugador en el vestuario ha llevado al club a decidir que se quedara en la plantilla.

Por su parte, Ferrando, formado en L'Alqueria del Basket, formó parte de la primera plantilla en las dos últimas temporadas por necesidades puntuales en la posición de base. Ahora, el club ha decidido continuar contando con el de Benifairó y en esta campaña 23/23 que se avecina será a todos los efectos jugador del primer equipo.

Búsqueda de cesión para Millán Jiménez

Millán Jiménez, otro de los baluartes de L'Alqueria del Basket, a diferencia de la campaña pasada, no seguirá en la primera plantilla. No obstante, el de Calahorra continuará bajo control contractual del Valencia BC, que le está buscando una cesión, a ser posible, en la Liga acb Endesa con el objetivo de que su proyección no se vea frenada. En la temporada 2022/23, en buena medida por una complicada lesión de tobillo, Millán apenas pudo jugar un minuto.