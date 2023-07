El Valencia Basket Club ha lanzado este jueves su campaña de renovación y venta de abonos 2023-24, bajo el lema 'Abona’t al bàsquet a la valenciana', en una temporada en la que los primeros equipos taronja afrontarán por segundo año consecutivo el reto de disputar la máxima competición europea, compitiendo así con los mejores equipos del continente. Una vez más, el Valencia Basket será el único equipo español que podrá disfrutar por partida doble esta competición la próxima campaña.

Como en los últimos años, existirá un abono que englobará todos los partidos del Valencia Basket como local en la Fuente de San Luís. A diferencia de otros clubes, este abono incluye la totalidad de los partidos de playoff tanto nacionales como de eliminatorias europeas que puedan disputar sus dos equipos profesionales en la Fonteta, sea cual sea la ronda que alcancen. El abono global incluirá pues la participación de ambos equipos, masculino y femenino, en la Euroliga, además de los duelos correspondientes a Liga Endesa y Liga Femenina Endesa.

Además, volverá a haber abono femenino para aquellos que quieran disfrutar únicamente de la temporada de un equipo femenino que viene de conquistar su primera Liga Femenina Endesa y rozar la Final Four de la Euroleague Women.

El lema 'Abona’t al bàsquet a la valenciana' es el elegido por el Club en esta ocasión. El vídeo que acompaña la campaña representa a través de la comedia una situación hipotética en la que el baloncesto se inventa en València, con las particularidades que eso conlleva, convirtiendo a 'James Naismith' en 'Jaume Naismith'. El objetivo no es otro que reflejar la especial manera de vivir el baloncesto que se tiene en la ciudad. El baloncesto no se habrá inventado en València, pero el Club considera que, gracias a sus aficionados, no ha hecho falta inventarlo para vivirlo como nadie.

Beneficios añadidos

Más allá del acceso a todos los partidos, los poseedores del abono de Valencia Basket contarán con todos estos beneficios:

• Preferencia de compra en entradas para partidos adicionales (Ej. Copa del Rey, Copa de la Reina, etc.)

• Preferencia de todos los abonados para la compra de abonos para el cambio al Roig Arena

• Ventajas y descuentos especiales para jóvenes

• Posibilidad de cesión de asiento

• Posibilidad de liberar asiento con recompensa en partidos del masculino

• Posibilidad de asignación de asiento en partidos del femenino

• Promociones especiales en la compra de entradas a determinados partidos

• Descuentos del 10% en tiendas VBC. Sujeto a las condiciones de cada promoción

• Descuentos en productos y servicios por parte de las empresas del Club Taronja

• Participación en sorteos y concursos exclusivos para Abonados

• Participación en eventos y acciones promovidas por el Club

• Descuento del 10% en celebraciones de cumpleaños en L’Alqueria del Basket

• Descuento del 10% en alquiler de pistas de L’Alqueria del Basket

Fechas de renovación, mejora y venta online

Desde este momento se procederá a la renovación de todos los abonados/as de la temporada 22/23, global y femenino, que tienen la renovación automática con domiciliación bancaria, salvo que comuniquen lo contrario antes del día 12 de julio a las 13:30h. Para dicha renovación, será necesario que los abonados tengan todos sus datos actualizados en su Zona Personal de la web, en caso de que falte algún dato puede enviarse a abonos@valenciabasket.com

Del día 13 hasta el 14 de julio a las 17h, todo abonado/a podrá mejorar su localidad dentro de los asientos disponibles. La mejora o cambio de localidad se podrá realizar a través de la web de Valencia Basket accediendo a la respectiva Zona Personal.

El día 17 de julio, a las 16:00 horas, se abre el periodo de venta de nuevos abonos, tanto del Abono Global 23/24 como del Abono Femenino 23/24. Esta primera tanda de venta de abonos termina el día 28 de julio a las 13:30h.

Mínimo 56 partidos con el abono global

De cara a esta nueva temporada, con el Abono Global se podrá disfrutar de 17 encuentros de EuroLeague, más la eliminatoria posterior si el equipo se clasifica. En Liga Endesa, 17 encuentros en la liga regular, además de los partidos de la eliminatoria por el título si el equipo entra en Playoff. En Liga Femenina Endesa, serán 15 encuentros, a los que sumaríamos los posibles de Playoff así como los 7 mínimos de la fase de grupos de Euroleague Women. Todo esto suma un total de 56 partidos como mínimo que pueden disfrutarse con el abono.

Abonos desde 200 y 250 euros

El club dispondrá los abonos a un precio especial para jóvenes y pensionistas. Presentando la acreditación de cualquiera de estas condiciones puedes adquirir tu abono global por un precio de solo 200€ en grada fondo, hito que disputando el mínimo de partidos esta temporada, equivaldría a ver cada partido por poco más de 3.50€. Si no eres pensionista ni cumples con las condiciones para beneficiarte de descuento joven, puedes adquirir tu pase de temporada desde 250€, lo equivalente a algo menos de 4.50€ el partido, cantidad que sería menor si el equipo disputa Playoff, y que permite ver todos los duelos de la máxima competición europea.

El descuento joven del 20% del precio va dirigido a todos aquellos nacidos entre el 01-07-1998 y el 30-06-2008, o lo que es lo mismo, que tengan entre 16 y 25 años. El descuento de pensionistas por la misma cantidad va dirigido a personas con carnet de jubilación y mayores de 65 años.

Descuentos en abono familiar

A partir del tercer miembro de la familia, se aplicará un descuento en función de la edad:

• 0-3 años: Abono Baby 10€ (sin localidad)

• 4-12 años: Abono Global Infantil (30% de descuento sobre el total de la zona). Rango edad: 01/07/2011 – 30/06/2020

• 13-25 años: Abono Global Juvenil (15% de descuento sobre el total de la zona). Rango edad: 01/07/1998 – 30/06/2011

Las promociones y descuentos en los precios que realiza el Club, no son acumulables.

Pago aplazado sin gastos financieros

Los abonados que adquieran su abono global pueden optar por pagar mediante transferencia bancaria o en efectivo en las oficinas del Club en un único pago, o fraccionar el pago por domiciliación bancaria, dividido en 8 plazos y sin intereses. El calendario de pagos será el siguiente:

- 31 de julio: 12,5% del valor del abono

- 5 de septiembre: 12,5% del valor del abono

- 5 de octubre: 12,5% del valor del abono

- 6 de noviembre: 12,5% del valor del abono

- 5 de diciembre: 12,5% del valor del abono

- 5 de enero: 12,5% del valor del abono

- 5 de febrero: 12,5% del valor del abono

- 5 de marzo: 12,5% del valor del abono

Libera tu asiento en partidos masculinos

Se informa de que en el abono global nuevamente existe la posibilidad de liberar el asiento en el caso de no poder asistir a algún partido, con beneficios para la próxima temporada. El beneficio acumulado durante la próxima temporada se descontará del precio del abono de la temporada 23/24 (un máximo de un 40% del valor del abono futuro).

ABONO FEMENINO

Como siempre, este pase permitirá presenciar la totalidad de los encuentros de Liga Femenina Endesa, incluyendo Playoff, además de la competición europea, que este año será por primera vez la EuroLeague Women. Todo ello tendrá un precio de 165€, que corresponde a algo más de 6€ el partido si se disputara únicamente el mínimo sin alcanzar eliminatorias en ninguna de las dos competiciones. Pero además este año se vuelve a apostar por precios especiales para los más jóvenes. Si tienes entre 16 y 25 años puedes adquirir tu abono por solo 140 euros, mientras que los que tengan entre 4 y 15 años, pueden disfrutar de los partidos por solo 80€. El Club volverá a apostar esta temporada por el método de selección de asiento previo a los partidos, para evitar colas y carreras innecesarias en el pabellón.

Cede tu asiento con ambos abonos

Además, el Club vuelve a poner a disposición de los abonados/as que no puedan asistir a algún partido, el servicio 'cede tu asiento'. Esta herramienta permite al abonado generar la entrada de cada partido para poderla enviar a otra persona.

Nuevo Abono Baby para los más peques

Como novedad y ante la necesidad de controlar el aforo, nace el nuevo abono baby para los menores de 4 años, que por un precio simbólico de 10€ incluirá un peluche de PAM y la primera tarjeta física de abonado tematizada, como recuerdo. El abono dará acceso a todos los partidos sin contar como localidad.

¿Cómo compro mis abonos?

Puedes acceder a la compra de un abono de la temporada 23/24 a través de la página web del Valencia Basket. En el apartado de Entradas y Abono, y seleccionar en Venta Abonos, Abonos, el Abono Global o Femenino de la temporada 23/24.

En el caso del Abono Global, podrás escoger la ubicación del asiento en grada. En el caso del Femenino, el abono no será numerado y podrás asignar tu asiento en cada partido.

En ambos casos, deberás escoger la Tarifa de 'Abono Global' o 'Abono Femenino'. En caso de querer aplicar algún descuento, debes enviar a posteriori la documentación acreditativa a: abonos@valenciabasket.com.

Revisa todas las condiciones previas de aplicación de descuentos y formas de pago para realizar bien los trámites. Este año como novedad si hay alguna duda, también se puede solicitar cita previa para atención en las oficinas.

En caso de necesitar ayuda o asistencia para cualquiera de las gestiones:

• Oficinas mediante Cita Previa para asistencia personalizada

• Gestión abonados: abonos@valeciabasket.com• Nuevas altas: abonos@valenciabasket.com

• Teléfono: 963957084

HORARIO DE ATENCIÓN

Hasta el 21 de julio:

• De lunes a viernes de 9:30h a 13:45h – 15h a 18:45h

Del 24 al 28 de julio

• De lunes a viernes de 9:00h a 13:45h – 15h a 17:45h

Del 31 de julio al 30 de agosto:

• De lunes a viernes de 9h a 14:45h

Martes 15 de agosto, CERRADO

El abono es digital y en ese formato ya da acceso a todos los partidos, pero el Club también pone a disposición de quien lo desee la posibilidad de adquirir un abono físico a quien le sea más cómodo en este formato o lo quiera de recuerdo. En este caso se podrá recoger en las oficinas a partir del 4 de septiembre.