Guillem Ferrando (8 de enero de 2002, Benifairó) recoge los frutos sembrados con trabajo constante. Hace unos días regresó de la concentración de la selección española sub-22, grupo de jóvenes cerca de la Absoluta a los que testó en dos amistosos ante Italia Jaume Ponsarnau, el técnico con el que debutó con el Valencia BC en partido de la Euroliga frente al Maccabi en febrero de 2020.

Desde aquel estreno, el base valenciano ha ido abriéndose hueco con perseverancia en el primer equipo hasta sumar 53 partidos. Para la próxima temporada será jugador a todos los efectos de la primera plantilla. Álex Mumbrú y Luis Arbalejo le comunicaron que formará el trío de directores de juego junto a Chris Jones y Martin Hermannsson.

Guillem, enhorabuena. La próxima temporada será a todos los efectos jugador de la primera plantilla del Valencia BC.

¡Muchas gracias! Para mí, es una noticia tremenda. Estoy muy contento, muy ilusionado, pero al mismo tiempo siento la responsabilidad y muriéndome de ganas de demostrarle a la gente que estoy capacitado para este puesto en la primera plantilla de un equipo como el Valencia BC.

Por cierto, ¿cómo y cuándo se enteró de los planes de club? ¿Era una decisión tomada desde hace tiempo o se ha enterado hace relativamente poco?

No hace mucho. Con la llegada de Luis (Arbalejo) a la dirección deportiva, tanto él, como Álex (Mumbrú) y Enric (Carbonell) han estado viendo opciones de confección de plantilla, y también posibles cedidos... Al final, tras esas valoraciones, me dijeron que contaban conmigo para ser el tercer base... ¡Ni lo dudé!

En esta pasada campaña 22/23 jugó ocho partidos en la LEB Oro con el Albacete, donde se marchó cedido a finales de verano. Las lesiones en la posición de base lo trajeron de vuelta antes de volver a salir cedido a Albacete. Allí sumó otros 14 partidos en la segunda división del baloncesto nacional, y Álex Mumbrú volvió a ‘repescarlo’ para el final de curso. ¿De qué cree que le sirvieron todas estas experiencias?

Sobre todo, la temporada anterior me ha servido para acoplarme rápidamente a los grupos profesionales. Creo que se ha demostrado que puedo hacerlo bien. Cada tres o cuatro meses debía aprender jugadas específicas nuevas, ‘resetear’ con lo anterior, aplicarme en la forma que me pedían defender en cada sitio... Además, evidentemente, jugué muchos minutos en una liga competitiva como la LEB Oro tanto con Melilla como con Albacete. Eso me ha dado mucha confianza. La verdad es que me valió muchísimo.

Además, la apuesta del Valencia Basket no parece que sea para ser una pieza de relleno, sino para completar el trío de bases junto a Chris Jones y Martin Hermannsson, más allá de que luego llegue un escolta que pueda hacer de ‘1’. A priori, dispondrá de más minutos...

En principio, sí. Esa es la idea. Álex (Mumbrú) y Luis (Arbalejo) han puesto mucha confianza en mí, me han trasmitido que cuentan conmigo y me ven capacitado para el puesto tanto en la Euroliga como más en la Liga acb Endesa.

¿Cómo fue la conversación con el entrenador?

Básicamente, fue una conversación para decirme que contaba conmigo y que tenía su plena confianza para jugar como sé en la pista. Todo eso, y contarme los planes del equipo, mi rol... Nos convenció tanto a mi agente como a mí, y nos quedamos.

¿Cuál será su rol, que quiere Mumbrú de Guillem Ferrando?

Que sea el tercer base del equipo, con más minutos en la acb que en la Euroliga... está claro. Yo voy a ir a por todas a aprovechar los minutos de juego que tenga.

¿Será mejor temporada para el equipo que la última?

Confiamos en mejorar... y debemos mejorar. Tenemos que estar más arriba, sobre todo, en la acb. No podemos ganarnos la entrada en la Copa y ‘Playoff’ en la última jornada. En Euroliga es muy difícil estar en el top 8, pero podemos acercarnos más.

Al lado de Chris Jones y Martin Hermannsson seguro que el aprendizaje es más sencillo. ¿Le dan consejos?

Sí, por supuesto, sobre todo, Martin, con quien tengo bastante relación y me ha ayudado más, pero Chris, igual. Me llevo genial. Han intentado ayudarme en los entrenamientos corrigiéndome las cosas que puedo hacer mal, y también hablándome en los partidos, apoyando y aconsejando.

Tercer base... y tercer valenciano de la plantilla profesional tras Víctor Claver y Josep Puerto. ¿Desde que edad pasó a formar está en el Valencia BC?

Fiché con 13-14 años, como infantil de primer año. Vine del Tavernes de la Valldigna, allí jugué desde prebenjamines hasta alevines. Estaba allí porque en mi pueblo, Benifairó, no hay club.

Desde que nací he venido a los partidos a La Fonteta, desde niño he mamado el Valencia Basket

¿Puro ‘taronja’?

Ya no tanto por jugar desde pequeñito aquí, sino, sobre todo, por ser aficionado de siempre del Valencia BC. Desde que nací venía con la familia a ver los partidos en la Fonteta.

¿Siendo jugador del primer equipo siente que culmina un camino?

No, yo no diría culminación porque me queda mucho para asentarme en un club como el Valencia. Es una oportunidad para estar más cerca.

Bojan Dubljevic era el líder del equipo en muchos de los años en los que visitaba la Fonteta como aficionado. ¿Qué ha significado ‘Dubi’ para Guillem Ferrando, y cómo ha encajado su adiós?

Desde que yo he estado con el primer equipo, Bojan ha sido un líder, un compañero buenísimo. A los jóvenes siempre nos ha tratado genial dentro y fuera de la pista. A mí, muchas veces, me ha acompañado a casa en momentos en los que tenía que ir andando. Y en el juego siempre te dice dónde mirar, pasar... ha sido un ejemplo.

'Dubi' ha sido un líder y un compañero muy bueno. Muchas veces me acompañaba a casa para no que me fuese andando

Ahora sin él, sin Sam Van Rossom, el técnico debe elegir nuevos capitanes. ¿Como integrante del vestuario, quiénes cree que harían bien ese papel?

Tanto Víctor (Claver) como Martin (Hermannsson) son los que para mí, desde dentro, podría ser unos buenos capitanes.

Hace un año, Jiménez y Ferrando regresaron del Eurobasket sub-20 con la medalla de oro. Ahora, Sergio de Larrea lo ha hecho con el oro en el Mundial sub-19.

Estoy muy contento por Sergio. Es un chaval espectacular, muy currante. Toda esta generación se merecía ese oro, han jugado con un nivel de seguridad en ellos mismos, físico y defensa altísimos. La victoria no se discute.

Por último, Guillem Ferrando es el ejemplo de que baloncesto y fútbol son gustos compatibles. ¿Verdad?

(Sonríe) Me encanta también el fútbol, soy muy valencianista, aunque lo sigo todo, la Liga, la Premier... pero estamos todos mejor cuando gana el Valencia CF. A la hora de jugar siempre me decanté el baloncesto, y es que en mi familia lo han jugado casi todos. No tuve dudas desde muy niño. Aparte de a los partidos del Valencia Basket, venía a ver a mi hermano, que jugó en el Valencia CB de infantil a júnior.