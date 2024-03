El Valencia Basket cree que Touré no jugará más esta temporada y contempla un sustituto

El técnico del Valencia Basket, Álex Mumbrú, aseguró este martes que no cree que el pívot senegalés Boubacar Toure vuelva a jugar esta temporada, porque "no acaba de arrancar" en la recuperación de sus problemas de espalda, y no cerró la puerta a firmar a un 'cinco' para la liga acb.

"La plantilla, como dice Luis -Arbalejo, director deportivo del club-, siempre está abierta. Siempre quieres ser competitivo y llevamos mucho tiempo sin nuestro 'cinco' defensor", incidió Mumbrú en una rueda de prensa previa al encuentro de Euroliga ante Maccabi de Tel Aviv.

Así, destacó que, sin él, a Valencia Basket le "ha costado tener un nivel alto defensivamente y, como siempre comenta -Arbalejo-, si hay alguna oportunidad de mercado, estaremos pendiente de ello", aunque resaltó que la acb "compromete mucho" el fichaje de jugadores extracomunitarios.

Mumbrú también recalcó que Toure es su "mejor defensor" y que al perderlo, se va "un pilar importante" de la defensa: "Una cosa es pensar que va a estar dos semanas fuera y otra dos meses. Nos trastocó todos los planes", comentó el técnico, que subrayó que el jugador "hizo un esfuerzo grande" para jugar ante el Bayern de Múnich la semana pasada pero que "no acaba de arrancar".