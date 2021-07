El delantero del Valencia CF Maxi Gómez ha concedido una entrevista al programa deportivo uruguayo 'Heroica Deportiva' aprovechando que está de vacaciones en su localidad natal Paysandú tras caer eliminado de la Copa América. El internacional charrúa ha desvelado que José Bordalás le envió un mensaje y ha asegurado su deseo de seguir en el Valencia esta temporada. "Lo primero que hizo Bordalás es enviarme un mensaje para ver cómo estaba y estoy muy agradecido. Hay que trabajar firme para hacer una buena Liga con el Valencia que sería bueno".

Sus planes de futuro pasan por Mestalla. "Hoy en día estoy muy cómodo en el Valencia, no fue un año muy bueno, pero me gustaría seguir en el Valencia y demostrar el 9 que compró el Valencia y ayudar a mis compañeros". El valencianista hizo autocrítica de su temporada y se marca el reto para la 21/22 de igualar o superar los 18 goles del Celta. "No fue año que quede contento, no hice muchos goles y ahora quiero prepararme para hacer los goles que hice en el Celta que fueron 18 y de ahí en adelante". Estos son los mejores fragmentos de la entrevista:

Vacaciones

Trato siempre de venir al pueblo con mi familia y amigos y siempre es un orgullo disfrutar de Paysandú. Entrené con el Paysandú un poco para no quedarme quieto y llegar de la mejor manera a València. Estuve muy cómodo. Estoy disfrutando muy lindo, me gusta estar en el campo con la familia, más que ir a Ibiza.

Dos positivos

La pandemia mató muchas cosas. Tuve dos veces Covid y te corta muchas cosas, tienes que estar encerrado en casa, fue muy difícil. Jugar sin gente es difícil, la gente te motiva a la hora de jugar y la afición del Valencia es una de las mejores aficiones. Es nuestro jugador número cero.

"Lo primero que hizo Bordalás es enviarme un mensaje para ver cómo estaba y estoy muy agradecido"

Copa América

Nadie quiere quedar fuera de una copa. He aprendido de los más grandes, es un sueño representar a mi país, fue un golpe duro, pero ahora tenemos las eliminatorias a tope para llegar al Mundial. Al equipo lo vi bien, nos tocó un rival muy duro y tuvimos la mala suerte de errar los penaltis.

Fallo ante Bolivia

Cuando lo erré me quería morir. Cuando lo veía repetido decía... no puede ser. El gol era muy fácil, me pega en la punta y cuando vi que se iba fuera quería salir corriendo. Son cosas que pasan. Un delantero siempre quiere hacer goles, pero me fijo más en el trabajo, no solo en los goles. Se puede ayudar al equipo sin hacer goles.

El Valencia

Para el Valencia el año fue un poco duro, el Valencia trata de pelar por la Champions que es el objetivo del club, pero este año no se pudo, perdimos muchos partidos y no alcanzamos el objetivo que quiere toda la gente y el club.

"Me gustaría seguir en el Valencia y demostrar el 9 que compró el Valencia y ayudar a mis compañeros"

Futuro

He cumplido sueños muy rápidos, me fui a los 17 años para Montevideo y de ahí adelante fueron cosas muy buenas. Defensor, pasé al Celta rápido, en seis meses me llamaron a la selección, hice muchos goles y me compró el Valencia que es un club muy grande que jugó Champions. Trabajo para llegar al máximo. Hoy en día estoy muy cómodo en el Valencia. Trato de exigirme al 100% para mejorar y de ahí en adelante.

Bordalás

Cuando cambian los entrenadores, cambian los entrenamientos, hay que adaptarse a eso. Lo primero que hizo Bordalás es enviarme un mensaje para ver cómo estaba y estoy muy agradecido. Hay que trabajar firme para hacer una buena Liga con el Valencia que sería bueno.

Mercado

Hablo con mi representante, me dice las cosas cómo son, si hay equipo o no y ahí acaba. Hoy en día estoy muy cómodo en el Valencia, no fue un año muy bueno, pero me gustaría seguir en el Valencia y demostrar el 9 que compró el Valencia y ayudar a mis compañeros. No fue año que quede contento, no hice muchos goles y ahora quiero prepararme para hacer los goles que hice en el Celta que fueron 18 y de ahí en adelante.

Carlos Soler

Es un buen jugador, ahora viaja a los JJOO, es un jugador fantástico y muy joven. También Paulista es un jugador fantástico que transmite mucha experiencia, ha jugado es muchos clubes y estamos muy contentos por tenerlo en el Valencia.