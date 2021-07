Omar Alderete ha concedido sus primeras palabras como futbolista del Valencia C.F. en los medios oficiales del club. Después de pasar una larga revisión médica se ha engalanado con la nueva ropa de paseo blanquinegra y se ha mostrado muy contento por llegar a la entidad de Mestalla y deseoso de conocer a José Bordalás y sus compañeros. Estos son algunos de los temas que ha tratado en su primera entrevista:

Tiene ganas de empezar a trabajar

Estoy muy contento, ya con ganas de empezar, ahora voy a Oliva y tengo muchas ganas de acoplarme y conocer a todos mis compañeros. Estoy deseando empezar a trabajar con el equipo.

Quiere conocer al valencianismo en Mestalla

Me han comentado que la afición del Valencia CF es muy buena, que exige mucho y por eso hay que estar preparados para dar lo mejor y poner al Valencia CF donde la gente quiere que esté.

Está muy contento ante la oportunidad

El Valencia CF es un club muy conocido y respetado en todo el mundo, sé que vengo a un gran club. Estoy muy contento por la oportunidad, quiero devolver la confianza dándolo todo dentro de la cancha.

Sus objetivos como jugador del Valencia CF. Orgulloso de representar a los paraguayos

Para mí es un orgullo representar a mi país estando acá en un gran club. Llevar en alto a mi país, jugar todo lo que pueda en el Valencia CF, hacer lo mejor de mí y ayudar al Valencia CF a estar donde tiene que estar.

Ganas de trabajar con Bordalás

Me han contado que es un entrenador muy exigente, le gusta trabajar mucho. De momento no lo conozco mucho, me enfrenté a él en la Europa League. A partir de ahora voy a hablar con él, ver qué es lo que quiere él para el equipo y para mí también.

Esfuerzo como método para ayudar al equipo

Como jugador mi meta es jugar todos los partidos y ayudar al equipo. Me voy a esforzar al máximo para ganarme un lugar en el equipo.

Se incorpora al 'stage' de preparación en Oliva

A partir de ahora me voy directo allá, a conocer a mis compañeros para acoplarme rápido al equipo.