Kang In Lee tiene mercado, tanto nacional como internacional. Es un hecho que no cuenta para el Valencia CF de Bordalás tras no haber querido renovar su contrato con la entidad valencianista. Ahora, con un año de vinculación pendiente, su pasaporte extracomunitario es un problema y por eso se le busca una salida cuanto antes. De esta manera, Marcos André podría ser inscrito para, incluso, ser convocado para el duelo frente al Alavés.

Una de las intenciones del club era la de intercambiar al centrocampista por algún otro jugador que encaje en los planes del entrenador, como podía ser la de Keita Baldé, aunque la operación del senegalés puede darse de manera independiente. Por otro lado y según ha confirmó SUPER días atrás, Kang In ha rechazado al Granada y al Sporting de Braga. Su intención es seguir en España y aquí es donde quiere entrar en acción el Mallorca.

Luis García quiere contar con el talento del surcoreano y por eso el conjunto balear ha trasladado una oferta en firme tanto al Valencia CF como al propio Kang In para contar con él este curso. El jugador y su entorno tienen la última palabra.