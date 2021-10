Dimitri Foulquier ha hablado a pie de campo para los micrófonos de Movistar LaLiga al término del partido en el Nuevo Mirandilla. El jugador francés destacó que el equipo “ha merecido ganar” pese al resultado. Por otro lado el lateral derecho también miró hacia el futuro después del parón de forma positiva tras el trabajo realizado por el Valencia y que el equipo seguirá trabajando pero “no siempre se gana incluso compitiendo bien”.

Estas son todas sus declaraciones:

VALORACIÓN DEL PUNTO

“A mí no me parece justo, creo que hemos merecido ganar. Pero los merecimientos en el fútbol no valen para nada”

DIFICULTAD DE LOS PARTIDOS

“Estamos comprobando cada jornada que en esta liga todos los partidos están siendo muy disputados.

DUDAS TRAS CUATRO PARTIDOS SIN GANAR

“No me preocupa. Claro que queremos ganar pero en el fútbol no siempre se gana incluso compitiendo bien como hoy. Lo importante es seguir trabajando y compitiendo para ganar.