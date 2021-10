Jasper Cillessen tiene el partido contra el Barcelona marcado en rojo desde el mismo día que regresó a la portería del Valencia. Y no solo por el componente emocional que supone regresar al que fuera su estadio y reencontrarse con sus excompañeros. El portero tiene hambre de Camp Nou. Y razones no le faltan. La principal es que el neerlandés quiere reivindicarse en un gran partido a los ojos del mundo del fútbol y de un seleccionador ‘oranje’ Louis van Gaal que lo tiene olvidado. Cillessen ha desaparecido del mapa internacional casi sin darse cuenta. Se cayó de la Eurocopa en verano después de una jugada sucia de Frank de Boer, no ha entrado en ninguna de las dos listas del nuevo ciclo de Países Bajos (septiembre y octubre) y encima no tiene escaparate europeo en el Valencia esta temporada. Por quedarse se quedó hasta sin el último Valencia-Madrid en Mestalla por la explosión de Giorgi Mamardashvili. No hay mejor escenario que un Barcelona-Valencia para decir: «Aquí estoy yo».

Cillessen también tiene la espina clavada de su primera y única visita al Camp Nou como portero del Valencia. El neerlandés encajó cinco goles en el 5-2 con el que Albert Celades se estrenaba en el banquillo del Valencia después de la polémica destitución de Marcelino García Toral. Era el cuarto partido de Jasper como blanquinegro y ni el contexto ni su actuación individual acompañó. Al exazulgrana se le escapó un balón en el minuto 52 a disparo de Griezmann que tocó en el palo y acabó significando el 3-1 de Piqué. Le dolió. Era un 14 de septiembre de 2019. Desde entonces no ha vuelto al Camp Nou. La temporada pasada se encontraba lesionado y Jaume Domènech estuvo bajo palos con Javi Gracia en el banquillo. La única vez que volvió a jugar contra el Barça fue en la derrota (2-3) de la temporada pasada en Mestalla. El neerlandés acumula dos derrotas en dos partidos y 8 goles encajados. El domingo es el día perfecto para cambiar la historia de sus enfrentamientos contra el Barça.

Otra de sus motivaciones es seguir haciéndose fuerte en el Valencia. Cillessen tiene la confianza absoluta de José Bordalás, pero nadie olvida sus suplencias como consecuencia de la irrupción sorpresa de Mamardashvili. Jasper ha cuajado dos buenas actuaciones contra el Athletic de Bilbao (1-1) y el Cádiz (0-0) y sabe que la portería a cero del Nuevo Mirandilla es el camino.

Un ‘humanizado’ Ter Stegen

Jasper firmó por el Valencia en busca de minutos después de tres temporadas a la sombra de Marc-André Ter Stegen. El alemán, intocable desde entonces, atraviesa su peor momento como azulgrana.

Las estadísticas demuestran que el portero germano ha perdido el aura de salvador del Barcelona. Su promedio de paradas ha disminuido y su figura está más cuestionada que nunca. Por eso y por muchas cosas es el partido de Cillessen.