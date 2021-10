Gonçalo Guedes está siendo un peligro para las defensas rivales y estas solo saben frenarlo con patadas y agarrones, lo que significó que el jugador se tuviese que retirar lesionado en el partido ante el FC Barcelona el pasado domingo. Contra los blaugranas el portugués recibió cinco faltas en tan solo una hora de juego, situándose así como el jugador de la competición liguera con más faltas recibidas.

El internacional con Portugal ya suma en total 38 faltas recibidas en tan solo nueve jornadas de liga, mientras que Memphis Depay se encuentra en segunda posición con 23. Y es que Guedes lleva sufriendo abusos de los defensores rivales desde el primer partido liguero, hasta el último, pues el atacante ha jugado en todos los encuentros disputados hasta el momento.

720 minutos no permiten ser al luso el futbolista que más ha jugado del Valencia, ya que Gabriel Paulista (810 minutos) y Wass (755 minutos) están por delante, aunque pese a eso, el atacante sí que es el jugador valencianista que más peligro genera en portería contraria habiendo ya disparado un total de ocho veces, dos más que Wass y que Hugo Duro.

Ocho disparos y dos goles (uno menos que Carlos Soler) ha creado un futbolista que hoy vuelve a los entrenamientos con el club, después de que ayer tuviera que acudir a Paterna en su día libre para ser tratado por los fisioterapeutas y que valoraran su situación del portugués. Finalmente, el susto de Guedes queda en nada y podrá estar en sábado a las 14:00 horas contra el Mallorca.

Thierry Rendall

La situación de Thierry no es la misma que la de Guedes, ya que aún no se sabe si el lateral podrá estar en la siguiente jornada liguera. El portugués aún no ha entrenado con el equipo, pero se espera que este llegue contra el Mallorca, ya que José Bordalás le echa de menos en la banda derecha, lugar que ha estado ocupando Dimitri Foulquier, que tuvo que ser sustituido por calambres contra el Barcelona.

Este sábado es un día clave para Correia y para ver si el lateral podrá estar este fin de semana. En caso de que este no llegue Foulquier ya estaría disponible, por lo que el técnico seguiría apostando por el ex del Getafe.