Javi Garrido, agente de Kang In Lee, ha pasado por los micrófonos de la SER donde ha hablado de la situación que vivió el jugador en Valencia y de su salida. El coreano abandonó la entidad de Mestalla tras toda una vida defendiendo los colores blanquinegros y puso rumbo a Mallorca a coste cero después de rescindir su contrato.

El jugador se negó a renovar en varias ocasiones, aunque el agente ha matizado: "Desde que subió al primer equipo, ha habido ofertas por Kang In todos los mercados. Pero nunca hemos forzado para irnos. Ganando más dinero que aquí". La falta de minutos con Javi Gracia fue determinante (es el entrenador que más minutos le ha dado hasta la fecha) para que el atacante decidiera su futuro: "Se ha hablado mucho de si Javi Gracia le utilizó en contra de la propiedad. La realidad es que con ese entrenador entendimos que debió jugar más", ha añadido.

Su situación en la capital del Turia era complicada, tanto a nivel personal como a nivel del club: "En el Valencia ha habido mucha inestabilidad estos tres años y eso no ha ayudado a Kang In. Tampoco le ha ayudado la filosofía de juego". "Kang In también tiene su parte de responsabilidad en no haber triunfado en el Valencia".

Con respecto al traspaso del pasado mercado también dejó claras las condiciones en las que el internacional asiático abandonó el Valencia: "El Valencia dejó marcharse libre a Kang In al Mallorca por situaciones de mercado. No tiene porcentaje de un futuro traspaso". Y tuvo palabras sobre el máximo accionista del club: "Kang In nunca ha hablado con Peter Lim. Ni yo. Es mentira que tenga sus derechos de imagen. Son cosas que se han dicho y le han perjudicado".

Cristian Rivero

El agente también representa a Cristian Rivero, guardameta del Valencia que hasta la fecha no ha disputado un solo minuto en la competición: "El club no ha cumplido con la palabra que nos dieron sobre Cristian Rivero. Pero seguro que tiene equipos en el mercado de invierno".