Tras una jornada de descanso en la que el Valencia Mestalla no jugó contra el Villajoyosa por una incorrecta medida de una de las porterías del campo José Lloret Calsita, ahora los de Miguel Ángel Angulo se deberán enfrentar al Callosa Deportiva correspondiente a la jornada 10 de Tercera RFEF.

El descanso siempre se agradece y los jugadores del Valencia Mestalla han tenido más tiempo para preparar el partido, pero los valencianistas no querían frenar su buen momento de juego que les ha llevado a ser el único equipo de la categoría que aún no ha perdido ni un partido en competición liguera. Ahora mismo, el Mestalla se sitúa en segunda posición en la clasificación con 17 puntos, dos menos que el Atzeneta, pero con dos encuentros aún por disputar. Además de que los valencianos ya ganaron a los líderes por 2 a 1 el pasado 16 de octubre.

Por el otro lado está el Callosa, conjunto que se encuentra decimotercero al borde del descenso con tan solo nueve puntos de 27 posibles. Además los alicantinos no vienen en una buena dinámica, ya que vienen de perder dos partidos seguidos, contra el Jove Español y ante el Olimpic Xátiva. Y es que los locales no ganan un partido desde la jornada 5 desde contra el Recambios Colón.

Por esta y más razones el Mestalla no piensa en una posible derrota. Perder no es una opción y el Callosa sabe que va a tener que pelear si quiere puntuar. Aun así saben que los visitantes no son invencibles, ya que aunque no han perdido, sí que han empatado, concretamente contra el Ilicitano y ante el Jove Español.

Una victoria de los visitantes motivaría de más a los valencianistas, ya que en la jornada 11 se tendrán que enfrentar al Roda, tercer clasificado y que está a la espera de que el Mestalla pierda o empate contra el Callosa para así superarlo en la clasificación e ir más motivados al encuentro de la próxima semana.