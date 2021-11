No está siendo una temporada fácil en el Valencia CF. Los fracasos deportivos de los últimos años colocan una gran lupa encima del equipo para examinar, sobre todo, la actuación de varios futbolistas. Uno de ellos es Hugo Guillamón. Bordalás le ha convertido en el '6' que no le trajeron en verano y el canterano, no solo se ha mostrado inmune a la presión que supone jugar en Mestalla, sino que ha superado todas las expectativas. El ya centrocampista, por lo menos mientras Bordalás se siente en el banquillo, es un jugador clave en el esquema del técnico alicantino y el pasado sábado ante el Villarreal se convirtió en el décimo futbolista en marcar con la camiseta del Valencia esta temporada, después de que ya lo hicieran Carlos Soler, Guedes, Maxi Gómez, Marcos André, Hugo Duro, Paulista, Alderete, Gayà y Daniel Wass.

Sus altísimas prestaciones como pivote, ya en los partidos de pretemporada, le llevaron a ganarse la titularidad desde el primer partido de la temporada ante el Getafe y desde entonces no la ha perdido. Ni siquiera la tarjeta roja que recibió en el primer minuto del partido inaugural hizo cambiar de idea a Bordalás. El crecimiento del centrocampista de L'Eliana es meteórico y ahora incluso se atreve a hacer barbaridades como la del pasado sábado ante el submarino amarillo para abrir el marcador. Una acción sobrada de calidad y de carisma, más propia de un auténtico '10' que de un '6'. Y es que Guillamón, juegue de central, de líbero, de pivote o de media punta, demuestra ser un futbolista lleno de clase y dotado de unas armas que lo convierten en un jugador imprevisible.

El Valencia, en contra de lo que se pudiera pensar con la llegada de un entrenador como Bordalás, está siendo un equipo goleador. Dieciocho goles en doce partidos convierten al equipo de la Capital del Turia en el cuarto equipo de toda LaLiga que más goles materializa. Empatado con Atlético de Madrid y Rayo Vallecano y únicamente superado por Real Madrid, Sevilla y Betis. Sin embargo, Bordalás no está contando con un goleador al uso. Ningún futbolista del Valencia va a ritmo de firmar un curso goleador sobresaliente. Destaca Carlos Soler, que los goles de penalti le hacen situarse en lo más alto de la tabla de máximos goleadores en el club blanquinegro con cuatro tantos.

Sin embargo, el factor que está haciendo que el Valencia se mantenga entre los clubes más goleadores está siendo el reparto de goles entre todos los futbolistas. El equipo de Bordalás es la plantilla con mayor número de jugadores diferentes que han visto puerta este año (10), empatado con Osasuna, Real Madrid y Sevilla. Los únicos futbolistas blanquinegros que han repetido este año son Soler con cuatro dianas, Gonçalo Guedes con tres y tanto Gayà como Hugo Duro con otras dos cada uno.

Todos los goleadores del Valencia CF esta temporada:

Carlos Soler - 4 goles Gonçalo Guedes - 3 goles Hugo Duro - 2 goles José Luis Gayà - 2 goles Maxi Gómez - 1 gol Marcos André - 1 gol Paulista - 1 gol Alderete - 1 gol Daniel Wass - 1 gol Hugo Guillamón - 1 gol

Uno de los goles que ha marcado el Valencia este año fue un gol en propia puerta de Aridante ante Osasuna.

Número de goleadores en cada equipo de LaLiga