Contra el Villarreal CF se conquistaron tres puntos y varias reivindicaciones. Una de las más sonadas fue la de Jasper Cillessen. El guardameta neerlandés volvió a ser decisivo con paradas muy meritorias que, en el cómputo del marcador, valieron casi tanto como los goles de Hugo Guillamón y Carlos Soler. Su intervención para desviar el remate a bocajarro de Serge Aurier mantuvo el empate justo antes del primer tanto valencianista y valió para ser nombrada la mejor parada de la jornada.

El buen tono de Cillessen bajo palos del Valencia CF cierra el amago de debate que se cernía en la titularidad de la portería. Cillessen logró dejar a cero su puerta después de haber encajado nueve goles en los tres encuentros precedentes.

Tres contra el Barcelona en el Camp Nou (3-1), dos frente al Mallorca (2-2) y cuatro ante el Betis (4-1). Una tendencia que, a pesar de efectuar paradas de calidad en cada uno de esos encuentros, abría la posibilidad del regreso de Giorgi Mamardashvili a la portería.

El entrenador José Bordalás tenía claro desde el primer momento de su llegada que Cillessen era su primera prioridad en el ‘once’. Por calidad y experiencia, el técnico alicantino lo prefería antes que el resto de opciones. Su ausencia a última hora en la Eurocopa, además, había torpedeado la posibilidad de una venta anhelada por el Valencia y que le devolvía a una primera posición por la titularidad para no dejar caer su caché de mercado.

Sin embargo, su lesión, unida a la de Jaume Doménech, dio la oportunidad al desconocido meta georgiano Giorgi Mamardashvili, de solo 20 años, fichado para el filial pero que tanto en los amistosos de verano como en las primeras jornadas se lució con intervenciones portentosas.

Una vez restablecido, Cillessen trabajó en espera de una oportunidad que acabó llegando después que contra el Real Madrid, y sobre todo el Sevilla, Mamardashvili bajase sus prestaciones. El retorno del guardameta de Nimega ha coincidido con el momento más bajo del Valencia a nivel de resultados.

A excepción del partido en Cádiz, en el resto de envites había encajado goles con marcadores finales en los que al Valencia se le resistía la victoria. Sin embargo, aunque no se sumase de tres, en la mayoría de partidos Cillessen salía reforzado al ser duelos en los que evitó tanteos mayores en contra del equipo de Bordalás.

Sigue sin ir con países bajos

Su titularidad restablecida, no obstante, no ha cambiado de momento la opinión del seleccionador neerlandés, Louis Van Gaal, que no ha incluido a Cillessen en las últimas listas de convocados de Países Bajos.

El veterano técnico, que ha suplido a Frank de Boer tras la decepción de la Eurocopa, coloca por delante en sus preferencias a porteros como Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (PSV), Tim Krul (Norwich City) o Remko Pasveer (Ajax de Ámsterdam).

La posición de Cillessen como titular parece garantizada en una temporada en la que se confía en sus condiciones y en la que se espera que no recaiga en las lesiones que han ido interrumpiendo su trayectoria en el Valencia, club al que llegó en la temporada 2019-20.

En el medio plazo se sigue confiando en un traspaso ventajoso a final de temporada que permita al club recuperar la inversión de una de las fichas más altas del equipo.