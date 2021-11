Daniel Wass se encuentra con la selección y a menos de un año para terminar contrato ha hablado sobre su futuro y las distintas opciones que maneja para la próxima temporada. Al igual que sucedió el pasado verano, el centrocampista ha valorado como “buena oportunidad” volver a su país pero tampoco ha cerrado la puerta de renovación.

Cabe recordar que tras cerrarle la puerta de salida dirección al Brondby y Olympique de Marsella en agosto, el futbolista se quedó en el Valencia CF y su actitud, desde el minuto uno, fue muy positiva. Bordalás le consideró uno más a pesar de pensar en su marcha durante el verano y ha respondido en el día a día. Ahora sin embargo se dibuja un contexto distinto. El jugador será libre y tiene un abanico de opciones, entre ellas la continuidad con el club de Mestalla.

Tras la Eurocopa, Daniel Wass tenía claro que quería abandonar el Valencia CF y trató de marcharse. En el horizonte estaba salir a su país o al Olympique de Marsella, el único equipo que puso una oferta encima de la mesa.

Sin embargo, la 'intentona' del cuadro galo, con Longoria a la cabeza, fue insuficiente y el club le cerró la puerta consciente de que era importante el rendimiento inmediato y no interesaba dejar salir a un jugador que, teniendo en cuenta la situación económica, podía no tener reemplazo de manera directa. Desde la entidad de hecho, una vez está claro que no saldrá de Mestalla, se le ofrece ya en verano una oferta de renovación con una mejora salarial, siempre teniendo en cuenta la situación del club y su edad.

El futuro de Wass, incierto

Eso sí, Wass todavía no tiene claro qué hará y aunque ha rechazado ese primer acercamiento tiene aún todos los frentes abiertos: volver a su país, el Olympique de Marsella o continuar en Mestalla, algo que cada día es más complicado pero que no está descartado dependiendo de cómo sigue el curso de la temporada. "Es excitante lo que pueda pasar a partir del mes de enero.

Volver a casa siempre es una opción, no se ha tomado la decisión pero mi familia tendrá la última palabra", explicó el futbolista, quien reconoció por dónde van los tiros de lo que opina su familia. "Me han acompañado once años fuera de mi país y es normal que piensen en volver a casa", destacó el futbolista para un medio danés.

De esta manera, si la opción final es la de volver a su país el Brondby es el único equipo que tiene en mente y más allá de esa oportunidad, la vía francesa vuelve a estar encima de la mesa. Era una situación que el club esperaba después de haberle cerrado la puerta el pasado verano. En cualquier caso, Bordalás sabía que era un jugador que podía ser útil y se valoró, como algo más positivo, tener a Wass en esta 2021/22 sabiendo que el mercado no iba a dibujar demasiadas alternativas. Ahora, y tras rechazar la primera oferta de renovación, su continuidad sigue en punto muerto.