Hugo Duro está viviendo su momento más dulce desde que el pasado verano aterrizara en el Valencia CF. Y es ahora, con cuatro goles en su cuenta particular (es el máximo anotador del equipo junto a Carlos Soler) cuando la opción de que el club ejecute su opción de compra (4 millones) gana más fuerza.

Aprovechando el tirón del atacante, À Punt Esports entrevistó a Enrique Duro, padre del futbolista, y a Vicente Capitán, su tío. Ambos orgullosos del momento de Hugo, hablaron sobre la posibilidad de que se quede en Mestalla.

"Estamos viviendo este momento con mucho orgullo. Fue todo muy rápido. Tras el año en el Castilla surge esta oportunidad y aunque todo fue una incógnita y no sabíamos cómo podía ir, el Valencia CF apostó por él y era la forma de ver si valía o no valía. De momento le está saliendo bien la apuesta", aseguró su padre.

"Siempre tuvo este olfato. Ha ido quemando etapas", explicó sobre su capacidad para marcar pese a los escasos minutos que ha tenido.

¿Qué es lo que más le sorprendió?

"Lo bien que lo han recibido. No nos esperábamos la trascendencia que le han dado en València. Fue llegar y sentirse como una gran estrella. Él venía de un filial, que venía del Getafe. Le trataron super bien y le acogieron. Le pusieron todas las facilidades del mundo. Acaba de salir de su casa con 21 años. Cuerpo técnico y jugadores le tratan super bien", indicaron sus familiares.

Opción de compra

¿Le sorprendería que el Valencia no le comprara como ya hizo el Madrid? Enrique Duro fue claro. "Ni me sorprende ni no me sorprende. Al final el mundo del fútbol nunca sabes... Como padre no sé hasta dónde puede dar y lo que vale. Si no le cogen o si se queda cedido. No sé si tiene o no el nivel. Yo lo veo como un padre. Los profesionales y el tiempo lo dirán. Ojalá les vaya bien a él y al Valencia CF".