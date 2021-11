Mario Alberto Kempes ha sido noticia y protagonista de la portada de Superdeporte este martes 19 de octubre. La Leyenda VCF explicaba para SUPER que "ni para Peter Lim, ni para las peñas, no soy más cabeza de turco", pero ¿cómo fue su adiós del Valencia CF?

El Matador era oficialmente el Embajador del Valencia CF, pero en febrero de 2017, Kempes escribía un escueto y sorprendente mensaje en Twitter: "Hoy oficialmente se me ha comunicado que no soy más el Embajador del Valencia CF. Pero mis sentimientos para este club nunca cambiarán y seguiré dando mis opiniones sobre lo que desde mi punto de vista no sea correcto. Amunt".

De esta manera y de manera sorprendente Kempes anunciaba su no continuidad en el Valencia CF, el club del que es leyenda. Según la versión de Damià Vidagany, en ese momento Director de marketing de la entidad, este se desplazó hasta Connecticut en Estados Unidos para comunicarle en persona la decisión de la entidad, ya que siendo una Leyenda VCF necesitaba un tratamiento especial. Así lo contaba el propio Vidagany ayer en À Punt Esports.

En aquel momento la versión del club sobre la salida de Kempes fue que su residencia en Estados Unidos le impedía realizar correctamente sus funciones como embajador VCF y que esta decisión no tenía nada que ver con las numerosas críticas que el ‘10’ realizó y sigue haciendo sobre la gestión de Meriton y de Peter Lim en el Valencia, por lo tanto no le fue renovado el contrato.