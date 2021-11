Este domingo a partir de las nueve de la noche, Mathew Ryan se medirá al primer equipo que le dio una oportunidad en España, el Valencia CF. El guardameta australiano fue traspasado al conjunto de Mestalla procedente del Brujas en el verano de 2015, cuando apenas tenía veintitrés años. En ese momento se convirtió en el portero más caro de la historia del Valencia CF y en la segunda operación más costosa de un futbolista australiano.

La exigencia para Mathew Ryan desde su llegada a la Capital del Turia fue máxima. Hasta tal punto que su debut oficial con la elástica blanquinegra fue en la fase previa de la Champions League ante el Mónaco. El nuevo portero brilló en aquella eliminatoria, sobre todo en el encuentro de ida. El Valencia ganó por tres goles a uno en Mestalla y Ryan, con un par de paradas de enjundia, evitó que esa ventaja fuera más corta. El Valencia salió de Mónaco con el billete a la Champions League en el bolsillo y ese cruce ante los monegascos no hizo más que afianzar aún más al portero australiano como el guardameta titular del Valencia. Todo hacía indicar que la secretaría técnica de Mestalla había acertado en su apuesta para sustituir a Diego Alves, que aquel año sufría una grave lesión en el ligamento cruzado de su rodilla derecha que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de siete meses.

Lesión en el peor momento posible: Sin continuidad no hay paraíso

El Valencia comenzó la competición liguera con Mathew Ryan bajo palos y lo hizo con un empate a cero ante el Rayo Vallecano, dejando así imbatida su portería en su debut en la primera división del fútbol español. Sin embargo, la suerte le tenía guardado un contratiempo al ex del Brujas. La segunda jornada de competición acabó con un empate a uno entre Deportivo de la Coruña y Valencia CF, y Ryan salió de Mestalla con una lesión que le obligó a hacer un alto en el camino de aproximadamente tres meses. A partir de ahí, la prometedora relación Valencia-Ryan se vio truncada y nunca pudo volver a reconducir el camino que tanta ilusión generaba antes de la lesión. Ryan volvió a dinámica del primer equipo incluso antes de que lo hiciera Diego Alves, pero se encontró con un buen Jaume Doménech afianzado en la portería del Valencia y relegando a Ryan a 'conformarse' con la Copa del Rey.

La inestabilidad directiva del Valencia y el baile de entrenadores provocó cambios constantemente en la portería entre Jaume y Ryan, impidiendo que ninguno de los dos cogiera regularidad. Antes de despedirse del Valencia, Nuno Espírito Santo volvió a apostar por Ryan en el Pizjuán. Con el cambio de entrenador fue 'relegado' de nuevo a la Copa aunque, tras varias actuaciones dubitativas del portero de Almenara, Neville, el nuevo técnico, devolvió a la titularidad a Mathew Ryan precisamente en Anoeta ante la Real Sociedad. Sin embargo, no pudo celebrar durante mucho tiempo su vuelta al puesto de titular, puesto que Diego Alves acabó con el debate en la portería cuando se recuperó y fue claramente la apuesta de Neville.

La paciencia de Ryan llegó a su fin

Al acabar la temporada el debate volvió a reavivarse. El club tenía la intención de dar salida al portero brasileño y confiar en la dupla hispano-australiana, por lo que Ryan volvió a ser el elegido para empezar LaLiga. Sin embargo, la ventana de traspasos acabó y el Valencia no encontró destino para Diego Alves, que volvió a la portería por decisión del nuevo entrenador Pako Ayestarán. Un nuevo cambio de entrenador provocó cambios, pero no en liga. Prandelli mantuvo a Alves como titular y dejó a Ryan incluso sin Copa, dándole el puesto a Jaume. El paso del italiano por Mestalla no duró demasiado. Voro cogió las riendas del equipo aunque la situación se mantuvo intacta. Mathew Ryan, ya sin minutos con dos entrenadores seguidos, se planteó su futuro y finalmente, antes de que finalizara el mercado de invierno, se acordó su cesión al Genk belga.

Tras varias experiencias en Bélgica e Inglaterra, este verano regresó a España de la mano de la Real Sociedad y mañana, a partir de las nueve, se enfrentará al Valencia. Aunque todo apunta que se sentará en el banquillo del Reale Arena, pues Imanol Alguacil tiene máxima confianza en Remiro como su portero titular en liga. Seguramente sean más las oportunidades que merece el australiano. Tan solo ha gozado de dos titularidades este curso en el conjunto txuri urdin. En la segunda de ellas, ante el Celta de Vigo, Ryan sobresalió en la victoria 'realista' por dos goles a cero, protagonizando un total de seis paradas de mucho mérito y convirtiéndose en el claro MVP del partido.