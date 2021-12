La manifestación del 11D finalizaba en la Avenida de Suecia, junto a Mestalla, para dar paso a la lectura del manifesto 'Por la dignidad del Valencia CF. Lim go home'. La protesta por la gestión de Meriton en el club había comenzado a las 12:00 horas con una marcha cívica con unos 15.000 seguidores valencianistas.

Este es el manifiesto completo que se ha leído en Mestalla

El primero en tomar la palabra ha sido el socio número 10 del Valencia, Ximo Martínez:

"Amigas y amigos valencianistas. Este no es otro manifiesto más, como los que tantas veces se han leído. Ni una proclama interesada, como las que tantas veces hemos escuchado.

Esta mañana el Valencia jugaba el partido más importante de su historia, el de la supervivencia, y como siempre, como en las grandes ocasiones en que siempre hizo falta su aliento generoso, Mestalla no ha fallado. El pueblo de Mestalla ha firmado el fallo de su sentencia, la de la palabra limpia y honesta con la que apelamos a la dignidad y a poner el final a esta pesadilla.

A lo largo de nuestra más que centenaria historia hemos compartido alegrías y tristezas, tardes de sonrisas y lágrimas por los éxitos y los anhelos que no pudieron hacerse realidad. Esta institución ha atravesado regímenes políticos de todo tipo, una guerra civil y una durísima posguerra, la destrucción de la riada de 1957, un descenso. Hemos compartido aciertos y errores, sabiendo que por muy oscuro que fuera el presente nos podíamos mirar a los ojos y apelar a la serenidad de otros que recogerían el legado de nuestros padres, del mismo modo que nos lo habían transmitido los nuestros.

Por muy diferente que fuera lo que cada cual hizo en el pasado, o los errores que cometiera, nada puede asemejarse al error de un proceso de venta aciago, puesto en marcha sin garantías. Por muy diferente que sea la manera que podamos imaginar el futuro, todos los que estamos hoy aquí compartimos por igual la determinación de que la etapa de Meriton debe acabar y que el Valencia ha de volver a ser un Valencia de todos.

Por eso, desde la fortaleza que nos proporciona un pasado que compartimos, el Valencia de Montes y Cubells, el Valencia de Puchades, el Valencia de Pasieguito, el de Claramunt y Kempes, el de Albelda y Baraja, y el de todos los que han de venir, decimos alto y bien fuerte, con orgullo: PER LA DIGNITAT DEL VALENCIA C.F, LIM GO HOME".

El segundo turno de palabra ha sido para Azahara Colomer Niclòs, de la Peña Valencianista 'El Tiro de Algemesí' que dijo sus palabras en valenciano:

"Este és el València que heretàrem dels nostres pares, el que fa que de tota l’Horta i la ciutat de València, des de Dénia, Gandia, Requena o Benicarló, acudim a Mestalla. Els anys de Meriton en el Valencia es recordaran com una etapa de catàstrofe per al club: incompetència empresarial, foscor i opacitat en les decisions, falta de transparència, degradació institucional, i falta de respecte a l’afició.

Tot el que té que vore amb Meriton s’ha convertit en un element tòxic: el deute, el balanç de la Societat Anònima, la situació del Valencia femení, el projecte de l’Acadèmia. Tot acredita el risc de que el Valencia C.F. puga estar en un risc seriós de desaparició, perquè s’ha convertit en un instrument per a fer negocis de difícil justificació, incomplint el propòsit amb què Meriton es va fer amb la majoria accionarial.

Per molt diferent que siga la manera amb la que els que estem ací vivim el present, tots coincidim en què la presència de Meriton s’ha de donar per acabada. Per la dignitat del present, diguem que no, i Lim go home. El València ha sigut sempre un lloc d’acollida, i són centenars els jugadors i tècnics que després d’haver xafat l’herba de Mestalla s’han convertit en uns valencians més.

Que ningú no s’enganye. No vos diguem que se n’aneu perquè sou de fora. Vos diguem que se n’aneu, Go Home, perquè sou uns mals gestors, que només gestionen en benefici propi. Vos diguem que se n’aneu, Go Home, perquè sou males persones, i heu faltat el respecte als aficionats, a les Penyes, als antics jugadors, a tots els que no es plegaven als vostres interessos. Vos diguem que se n’aneu, Go Home, no perquè no sigau valencians, sinó perquè no escolteu, ens voleu en silenci, com si la grada de Mestalla fora menor d’edat. Vos diguem que se n’aneu, Go Home, no perquè sigau de Singapur, ni per la llengua, ni pel valencià, ni pel castellà, perquè heu faltat el respecte a la Generalitat, perquè voleu silenciar els mitjans de comunicació, perquè l’única llengua que enteneu és la dels diners, la de les comissions, la llengua dels paradisos fiscals.

Ens heu enganyat, no heu complit els compromissos, i no teniu ja credibilitat per a res. El vostre temps s’ha acabat. Per això, des del present, per la dignitat del Valencia vos diguem: Lim go Home".

Posteriormente, fue el turno de un grupo de adolescentes de entre 12 y 18 años, que tuvieron unas palabras para expresar la pluralidad en valenciano, castellano, francés, alemán, italiano e ingles. Borja Bosch Marí (en valencià) aseguró: "Este és el Valencia dels nostre pares, i dels seus pares, que volem heretar, i que volem que siga part del nostre futur, i amb el que ens comprometem. Voldríem dir-ho en totes les llengues del món, perquè esta manifestació no és una manifestació local, sinó que trasllada un missatge universal de respecte i amor pel futbol. Per la dignitat del Valencia C.F. Lim go Home".

Amparo Silvestre Lezcano tomó la palabra en castellano: "Este no es un mensaje de exclusión, que se fija en el origen de las personas. Quien no respeta a sus socios y abonados, y los silencia, y pone trabas para que asistan sus accionistas a los órganos de gobierno, y agrede la libertad de expresión, no puede levantar ninguna bandera ni esgrimir ningún derecho, porque nuestra causa es la causa de todos. Por la dignidad del Valencia C.F, Lim go home".

Nacho Nadal lanzó su mensaje al mundo en francés: "Queremos ganar o perder en el campo sintiendo el orgullo por el legado que nos transmitieron nuestros padres, hablen en la lengua que hablen, sin sentir vergüenza por el comportamiento de quien se sienta en el palco de Mestalla y lesiona los valores de este deporte. Por eso, desde el compromiso de esos valores decimos: Per la dignitat del Valencia C.F. Lim go Home".

Ya en alemán, se expresó Juan Precioso: "Queremos un Valencia plural y diverso, de mujeres y hombres por igual, como igual es nuestra contribución a la sociedad, contribuyendo todas y todos a hacer cada día un Valencia mejor, digno, con independencia de que sea mujer y hombre el que anima al equipo, o se enfunde la camiseta y luzca el escudo del Valencia. Por tanto, también las mujeres, sin exclusión, y sin sentir vergüenza de quien se sienta en el palco decimos: Per la dignitat del Valencia C.F. Lim go Home".

José Andrés Ferrer hizo lo propio en italiano: "Nacimos en el Bar Torino de la ciudad de València, y esa referencia nos llena de orgullo. Quien incumple su palabra, manda callar a los aficionados, intenta silenciar a los periodistas y nos quiere súbditos, y consumidores, no sabe ni entiende del sentimiento que compartimos los aficionados en Nápoles, Marsella o Torino, Liverpool, Londres o Múnich. La manifestación de hoy es también su manifestación, la de los aficionados a un deporte que queremos seguir viviendo con pasión, sin violencia, sin malos modos, con respeto. Por eso, desde el respeto, también llamamos a todas las aficiones del mundo, a que digan lo mismo que nosotros, porque eso también contribuye a que no hayan de sufrir el mismo problema: Per la dignitat del Valencia C.F. Lim ho Home".

Ya por último, Marcos Reig habló en inglés: "En 1919 el Valencia C.F. inició un viaje con la voluntad de querer llegar, un Valencia de todos, que a todos es capaz de atraer, y a nadie rechaza. Somos dignos herederos de un pasado, víctimas de un presente oscuro que vamos a concluir. Nuestro rechazo no es racial, ni personal ni ideológico.

No os queremos aquí gestionando el Valencia. No os queremos aquí engañando a las instituciones. No os queremos aquí sembrando la división en el valencianismo. No os queremos aquí faltándonos al respeto. No os queremos aquí apelando a una historia, cuando no permitís que los hijos y los nietos de los que la protagonizaron no puedan defender su legado.

Por eso, y más alto y fuerte que nunca, para que lo oigan, os pido que les digamos: Per la dignitat del Valencia C.F. Lim go Home".