Las sensaciones con las que termina el Valencia CF el año 2021, a nivel únicamente deportivo, están más cerca del lado positivo que del negativo. Ningún motivo por el que lanzar las campanas al vuelo. Es lo mínimo que la afición exige a los futbolistas que defienden la elástica blanquinegra cada nueva temporada. Sin embargo, el recuerdo del fatídico curso pasado con Javi Gracia aún perdura y el progreso demostrado este año invita a un optimismo moderado.

La mejoría respecto al pasado año tiene consecuencias. Hasta el desenlace final de la temporada pueden ser cambiantes pero aún así ya ponen sobre aviso a la entidad valencianista sobre su futuro a corto o medio plazo. El mundo del fútbol es, aunque en segundo plano, un constante mercado de compra-venta de futbolistas año tras año. El valor de un futbolista puede desplomarse con la misma facilidad con la que puede subir en apenas un año, o mejor dicho, una temporada. Precisamente los jugadores del Valencia CF han sufrido cambios bruscos de valor en poco tiempo debido a la irregularidad deportiva e institucional que azota al club desde hace unos años.

A pesar de las circunstancias desfavorables en València, muchos son los jugadores a los que Bordalás está sacando su máximo nivel y, por ende, se está reflejando en el mercado: Gonçalo Guedes es el nombre propio. De tener un pie fuera de Mestalla el pasado verano a ser uno de los motivos principales por los que el equipo lucha a día de hoy por entar en competición europea. Según el portal ‘transfermarkt’, desde el mes de junio su valor ha aumentado 10 millones hasta los 25 millones de euros. Sin embargo, el nivel del luso en este final de año invita a pensar que en la próxima actualización esos 25 ‘kilos’ se habrán quedado cortos.

Sin embargo Guedes no es el futbolista de la primera plantilla con el valor más alto. Al portugués le superan los capitanes Carlos Soler y José Luis Gayà. El centro campista goza del valor más alto (40 millones), habiéndolo incrementado cinco millones desde junio. Pisándole los talones está el lateral de Pedreguer, con un valor de 35 millones aunque sin aumentos en estos últimos meses. Otro hombre de la casa como es Hugo Guillamón también está sacando partido de su sorprendente temporada y su valor de mercado ya toca los 10 millones, 2,5 más que en el mes de octubre. A pesar de ello, no es el de L’ Eliana el ‘cachorro’ de Bordalás que más valor tiene. Entre los jóvenes, quien ocupa el primer escalón del podio es Yunus Musah. El estadounidense, con solo 19 años, ya tiene un valor de 15 millones, 5 más que en junio.

En cuanto a porcentaje, ninguno de los mencionados se lleva el gato al agua, sino que los más beneficiados en este apartados son Giorgi Mamardashvili y Marcos André. El valor del georgiano ha crecido un 275 por ciento (hasta los 3 millones), y el del brasileño un 143 por ciento. Otros casos interesantes son los de Thierry, que sube tres millones (hasta los 9) pese a la lesión; el de Koba, cuya irrupción en las últimas semanas ya empieza a notarse en un ínfima subida hasta llegar al millón.

Los que bajan No todos son buenas noticias y es que también futbolistas que con el paso del tiempo pierden valor. Destaca el caso de Foulquier. Su buen rendimiento no compensa el paso de los años y su valor ha caído un millón desde octubre. Hélder Costa y Diakhaby, con 2 y 2,5 millones de bajada respectivamente son otros jugadores a los que el valor no justifica su rendimiento de las últimas semanas. La falta de minutos pasa factura a Manu Vallejo, Jaume y Piccini, que han visto como su valor ha caído ligeramente desde que inició la competición. Lato también sufre una devaluación de medio millón aunque su caso se puede fundamentar en la mala fortuna con las lesiones este curso. La misma cantidad que pierden Daniel Wass y Cheryshev. El ruso ha perdido toda su influencia desde la jornada 4 y el danés cumplió hace poco 32 años.