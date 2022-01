El Valencia aún no ha conseguido cerrar ningún fichaje pero Bordalás tiene claro que llegarán futbolistas. Sobre eso no tiene dudas. Así lo ha explicado el técnico de Mestalla en la rueda de prensa previa al duelo contra el Real Madrid. "No me he planteado que no llegue nadie en este mercado de invierno. No me lo planteo porque estamos trabajando en ello. Todos sabemos que el equipo necesita más jugadores. Es algo evidente", destacó José Bordalás. El medio y el central son además las posiciones que más necesita el entrenador alicantino, quien ya pedía un esfuerzo en verano a la directiva y vuelve a pedir lo mismo en este mercado de enero. Además negó que LaLiga pudiera haber informado al club de que no puedan hacer fichajes. "LaLiga no ha comunicado nada. Ni el Valencia a mí. No puedo decir mucho sobre ese tema", señaló.

En ese sentido, y aunque no ha hablado con Peter Lim como así estaba previsto en el mes de diciembre, el entrenador ha asegurado que le han prometido llegadas y confía en la palabra de Meriton. "Sí, el club me ha dicho que se va a reforzar la plantilla. Estamos trabajando en ello para lograr esos fichajes más pronto que tarde y para poder reforzar el equipo de cara a esta primera vuelta", señaló Bordalás, quien hace unos días también hablaba sobre esa situación. "Estoy convencido de que llegarán jugadores", decía en la previa contra el Cartagena. El Valencia se medirá al Atlético Baleares en Copa del Rey En ese sentido, el técnico también habló sobre las salidas, una parte fundamental en este mercado para tener mayor músculo financiero. "No puedo hablar de salidas. Se está trabajando en las salidas como en las incorporaciones", explicó el entrenador, quien además también habló sobre la situación actual de Manu Vallejo. "Él no está teniendo protagonismo pero son decisiones técnicas. Queda mucho campeonato y vamos a ver si Manu nos puede ayudar", señaló. Las declaraciones sobre el Fair Play El pasado martes, Bordalás hablaba entre otras cosas también sobre la situación del Barcelona, el fichaje de Ferran y cómo o cuánto ahoga el Fair Play Financiero. "Dónde está el Fair Play. El Barcelona tiene una deuda de 300 millones y ha fichado a Ferran por 55 y quiere firmar a Morata. Tampoco descarta a Haaland el presidente", aseguró José Bordalás, quien este viernes no ha querido entrar a hablar de eso. "No tengo nada que decir sobre lo que dije el martes. No voy a decir nada más del Barcelona ni de ese tema. Es un tema que ya comenté en su momento", afirmó para finalizar.