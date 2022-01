Daniel Wass no tendrá que enfrentarse a la situación de enfrentarse al equipo que lo pretende con la camiseta del que lo tiene. El jugador danés no ha entrado en la convocatoria del Valencia CF para visitar el estadio Wanda Metropolitano y se ha quedado en la capital del Turia mientras se aclara su futuro en un mercado al que le queda poco más de una semana para cerrar sus puertas. José Bordalás explicó en la rueda de prensa previa al encuentro que antes de decidir si llevarse al escandinavo al Wanda Metropolitano tenía pendiente una reunión con él para evaluar su estado «físico y anímico» y tras ella se optó por prescindir de él en la lista.

El internacional con la Selección de Dinamarca se había perdido los últimos partidos del equipo debido a un contagio por coronavirus y no regresó a los entrenamientos con el resto del grupo hasta que dio negativo en el test. Desde que lo hizo apenas ha trabajado con el equipo tres días y aunque el cuerpo técnico no lo descartó hasta última hora para viajar con sus compañeros a Madrid, la decisión final fue la de que no lo hiciera y se quedase fuera de la expedición.

Mismas posturas

Ni el Valencia ni Wass se han movido en sus posturas. El jugador danés sigue queriendo vestir de rojiblanco este mes de enero y el hecho de que el encuentro de su regreso pudiese ser precisamente en campo del Atlético de Madrid generaba cierto morbo, pero el ‘18’ valencianista ha escapado de esta encrucijada y en los días que restan para el cierre de la ventana invernal de fichajes seguirá presionando para que el club le abra la puerta y se pueda marchar al Metropolitano.

En la entidad de Mestalla mantienen la misma idea: no han aceptado la oferta del Atleti y no quieren autorizar el adiós del jugador que más minutos ha disputado esta temporada hasta que no tengan sustituto. La marcha de Wass sin que llegue nadie a suplirle tendría un efecto devastador para un plantel que ya tiene una importante carencia en esta posición.