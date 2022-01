El Valencia CF es uno de los grandes agitadores del mercado de fichajes en LaLiga. A las salidas confirmadas de Piccini, Jason y Álex Blanco se podrían sumar en breve las de Wass, Manu Vallejo y Cristian Rivero, así como la opción abierta de Maxi Gómez. Por otro lado, las llegadas de Cömert y Moriba son un hecho, pero no serán las únicas. Si todo va bien, Bordalás podrá contar con un fichaje de ataque en los próximos días.

Bryan Gil es la primera opción. Con sólo 20 años, el extremo izquierdo de Barbate necesita jugar los minutos que le deniegan en el Tottenham. Los 25 millones abonados por su fichaje no son un impedimento para que Antonio Conte le abra la puerta. Eso sí, no se tratará de un préstamo gratuito.

Según publica As, el atacante internacional tiene un coste de cesión que ronda los 1,5 millones de euros, a lo que habría que sumar la ficha proporcional a lo que resta de temporada. Los Spurs no se cierran en banda a negociar, pero es un hecho que hay que pasar por caja para traer al andaluz a València. Bordalás quiere al jugador, pero Imanol también desea su incorporación a la Real Sociedad, si bien los de Mestalla tendrían actualmente ventaja en la negociación. En cualquier caso, el Valencia CF no tendría opción alguna sobre un futuro en propiedad.

Samu Castillejo, plan B

La opción de Bryan Gil es prioritaria para reforzar el extremo, pero el club maneja un plan B: Samu Castillejo. El ex del Villarreal tampoco está gozando de minutos esta temporada. Con contrato hasta 2023, su opción está sobre la mesa.