El Valencia CF se queda sin sus internacionales americanos para los cuartos de final de la Copa del Rey, mientras que el Real Madrid tiene opciones de contar con ellos. Es el sinsentido de esta eliminatoria copera que coincide con una ventana internacional (clasificación para el Mundial de Qatar) y cuyo calendario ha beneficiado misteriosamente al Madrid y perjudicará al resto de equipos con americanos como el Valencia, el propio Cádiz o el Rayo Vallecano.

José Bordalás no podrá contar con Yunus Musah (Estados Unidos) y tampoco lo haría con Omar Alderete (Paraguay) de no ser por la lesión. El partido entre el Valencia y Cádiz se disputa el miércoles 2 de febrero a las 21:00 h. (Mediaset) y no hay tiempo material para que el estadounidense llegue a tiempo.

Más 'suerte' ha tenido el Madrid con el calendario copero. El Real Madrid juega el jueves a las 21:30 h. (la última de las cuatro eliminatorias) y confía en que Vinicius, Rodrygo, Casemiro y Militao lleguen a tiempo al partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic. El club blanco tiene previsto fletar un avión privado desde Brasil para contar con ellos. Sin embargo Tité ha pasado del club merengue y ha convocado a los cuatro futbolistas implicados.

El Cádiz también saldrá perjudicado hasta el punto que Sergio González pierde tres internacionales: Arzamendia (Paraguay), Alarcón (Chile) y el Chozo Lozano (Honduras). Además, el delantero del Rayo Vallecano Radamel Falcao se perderá los cuartos de final de la Copa después de ser convocado por la selección de Colombia.