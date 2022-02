Ricardo Arias, embajador y leyenda del Valencia CF, se ha mostrado muy crítico con el arbitraje de Munuera Montero en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey en San Mamés ante el Athletic Club. El exjugador del conjunto valencianista asegura que a los de Bordalás "le han privado descaradamente" de llevarse la victoria en este primer enfrentamiento.

En declaraciones a la radio del club, Arias ha afirmado que al Valencia CF, con la actuación arbitral vivida en San Mamés "le han impedido tener la posibilidad de poner un pie en la final". "Lo que me queda claro es que el criterio arbitral no está unificado, cada uno hace lo que quiere, no tienen miedo a las sanciones, pitan lo que quieren y consultan cuando quieren. Así no se puede. Lo que está claro es que la parcialidad está latente y se le ha privado al Valencia CF descaradamente de poder llevarse un partido y tener la posibilidad de poner un pie en la final”, declaró Ricardo Arias aludiendo a dos jugadas claves en el resultado final del encuentro: el gol de Athletic y el penalti no pitado a Hugo Duro.

No hubo ni rastro de falta de Carlos Soler a Munian en la acción previa al primer gol del conjunto de Marcelino García Toral. La imagen de televisión es clara y no admite lugar a dudas. Es el capitán de los leones el que pisa claramente al valencianista y no al revés. No le importó al árbitro. Munuera señaló la falta que botó Muniain y acabó convirtiendo en gol Raúl García. El colegiado también pasó por alto un claro penalti de Vivian sobre Hugo Duro a pocos minutos del final que hubiera cambiado el partido. El valencianista recibió un pase en largo y se quedó solo delante de Agirrezabala y Vivian, por detrás siempre en la carrera, puso el brazo sobre el hombro de Duro y acabo por derribarlo de forma ilegal.