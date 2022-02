La novena Copa del Rey del Valencia CF está más cerca. Los de José Bordalás tiene la final del próximo 23 de abril al alcance de la mano. Solo quedan 90 minutos para alcanzar la gloria. El equipo y la afición tiene una oportunidad histórica para eliminar al Athletic de Bilbao el 2 de marzo y meterse en otra final copera tres años después. Mestalla se prepara para vivir una de las grandes noches de su historia. El viejo coliseum blanquinegro será una caldera. La cuenta atrás ha comenzado. Solo hay un camino. De Mestalla a la final de La Cartuja.

No se esperaban en La Catedral un Valencia tan competitivo. El equipo de Bordalás sacó los colores al Athletic en la segunda parte con un nivel de intensidad y concentración por las nubes. El empate fue bueno, pero puso ser mejor si no es por Munuera Montero. El árbitro del colegio andaluz se encargó de darle emoción a la eliminatoria. Lo justo hubiera sido que el Valencia se hubiera llevado un marcador todavía más favorable, pero ni Munuera ni el VAR así lo quisieron. Hay dos jugadas que claman al cielo y que fueron muy protestadas por el técnico y los jugadores. No hubo ni rastro de falta de Carlos Soler a Munian en la acción previa al primer gol del conjunto de Marcelino García Toral. La imagen de televisión es clara y no admite lugar a dudas. Es el capitán de los leones el que pisa claramente al valencianista y no al revés. No le importó al árbitro. Munuera señaló la falta que botó Muniain y acabó convirtiendo en gol Raúl García. Un despropósito.

Desgraciadamente para el Valencia las cosas fueron de mal en peor. Munuera Montero pasó por alto un claro penalti de Vivian sobre Hugo Duro a pocos minutos del final que hubiera cambiado el partido. El valencianista recibió un pase en largo y se quedó solo delante de Agirrezabala y Vivian, por detrás siempre en la carrera, puso el brazo sobre el hombro de Duro y acabo por derribarlo de forma ilegal. «Es un penalti como un castillo, sigo sin entenderlo», decía. Dani García pudo ser expulsado perfectamente por una entrada con los tacos al muslo de Soler. Por suerte, el Valencia pudo contra el árbitro, y contra todos. El equipo salió reforzado con un empate que sabe a triunfo. Mestalla tendrá la última palabra. Con la afición y los refuerzos de Guillamón y Paulista. ¡Tocamos la final!