La revista británica Four Four Two ha publicado la lista de las mejores 50 promesas del mundo del fútbol. Entre ellas, destaca la presencia de dos valencianistas Yunus Musah e Ilaix Moriba y del 'groguet' Yeremi Pino (en el top-30 de la misma).

En este grupo selecto de futbolistas solo han entrado aquellos menores de 20 años. La lista, en su conjunto, ilustra la realidad de un mundo del fútbol cada vez más precoz a la hora de dar la alternativa a los jóvenes. Chicos con desparpajo y llenos de ilusión que llegan pisando fuerte y con las actitudes y aptitudes necesarias para brillar y quedarse. Además, cabe destacar que en el listado de perlas también se encuentran otros jugadores de LaLiga. Por parte del Barça es donde se encuentra más representación, con Gavi, Pedri y Ansu Fati, mientras que en el Real Madrid la única cara es la de Eduardo Camavinga. 30 Yunus Musah e Ilaix Moriba La situación contractual de ambos valencianistas es distinta. Ambos jóvenes, de 19 años, tienen una enorme proyección de futuro pero (sobre el papel) diferentes destinos a corto plazo. Por lo pronto (aunque el fútbol sea muy cambiante), Yunus tiene contrato en vigor con el Valencia CF hasta 2026. Valorado, de acuerdo al portal estadístico Transfermark, en 15 millones de euros e internacional absoluto con la selección de los Estados Unidos, Yunus es uno de los activos más interesantes del proyecto valencianista. Mientras, Ilaix Moriba acaba de aterrizar en la entidad y llega en forma de cesión hasta junio de este mismo año. En sus características destacan la potencia y el despliegue físico. Además se trata de un futbolista que también es internacional absoluto (viene de jugar la Copa África con Guinea-Conakri) pero que es propiedad de un RB Leipzig que pagó, el pasado verano, 16 millones de euros al Barça. Su valor de mercado es de 20 millones de euros. Irrupción de Yeremi Pino El canario ya fue una de las notas positivas de la temporada pasada en La Cerámica. Extremo habilidoso, atrevido y con gol y formado en las inferiores del Villarreal CF, Yeremi ya es todo un activo del Submarino., Tiene contrato en vigor hasta 2027 (renovó hace poco tiempo) y su valor de mercado cotiza al alza, escalando hasta los 30 millones de euros.