El Tottenham no está atravesando una situación ni mucho menos fácil. El club londinense lleva ya alrededor de dos años sin competir en Inglaterra al nivel que se le presupone a un club que sí ha dado la talla en la última década. En medio de un ambiente áspero, el último en añadir más leña al fuego ha sido el propio entrenador del club Antonio Conte que, en una entrevista para Sky Sports Italia, se ha mostrado crítico con la forma de actuar de la directiva en el mercado de fichajes invernal.

"Vi algunas situaciones desde fuera que se podían desarrollar, pero cuando estás aquí te das cuenta de ese algo... Lo que pasó en enero no fue fácil. Perdimos cuatro jugadores en enero. Cuatro jugadores importantes para el Tottenham, y trajimos solo dos", expresó el italiano. Y una de esas salidas a las que se refiere Conte es el actual jugador del Valencia CF Bryan Gil, que puso rumbo a Mestalla en los últimos días de enero a modo de préstamo. El de Barbate está gozando ahora de los minutos que no encontró en el Tottenham.

Antonio Conte continuó hablando sin tapujos y se atrevió a decir que la plantilla era ahora más débil: "Entonces, incluso en términos de números, en lugar de reforzar el equipo, lo debilitamos en el papel".

Por último, el entrenador italiano hizo alusión a la filosofía del club: "Bentancur y Kulusevski son prospectos ideales para el Tottenham, porque el Tottenham busca jugadores jóvenes que puedan desarrollar y crecer, no jugadores que estén listos. Ese es el problema. Esta es la visión y la filosofía del club. Es inevitable que si quieres crecer más rápido y ser competitivo más rápido, necesitas jugadores con mucha experiencia, porque también elevan el nivel de experiencia del equipo en general, pero repito, ahora me he dado cuenta de que esa es la visión del club", sentenció.