Pedro Chirivella es uno de los jugadores de moda en Francia. El versátil centrocampista valenciano está encontrando su mejor fútbol en un Nantes que viene de tumbar al PSG. Moldeado entre el Valencia, el Liverpool y varias cesiones, está preparado para retos ambiciosos, cree que encajaría en el modelo de juego de Bordalás y confía en la magia de Mestalla para llevar al equipo a la final de La Cartuja.

Qué gran nivel en el Nantes ¿Cómo te estás encontrando?

La verdad que he encontrado un punto de madurez en mi juego, de consistencia que hacía tiempo que no tenía y estoy muy contento de cómo están yendo las cosas. Esperamos seguir igual los meses que quedan de temporada porque son los más importantes.

¿Qué está marcando la diferencia para que estés dando tu mejor versión?

Al final desde la 17/18, que fue mi última cesión en la que tuvo muchos minutos hasta la temporada pasada que tuve muchos minutos otra vez, he tenido un periodo de muy pocos minutos, la llegada de la pandemia. Estar en el Liverpool es complicado a nivel de minutos también, mi cesión al Extremadura en la que no pude jugar… El año pasado me costó un poco adaptarme a tener más tiempo de juego y creo que este curso he cogido un ritmo de competición que hacía tiempo que no tenía y eso pues ayuda mucho a que aumente el nivel de juego.

¿Qué condicionantes se han dado en Francia para encontrar este nivel?

Para empezar, jugar. No es fácil encontrar un buen nivel jugando un partido al mes como en Liverpool o cada tres semanas en un contexto en el que sabes que lo hagas bien o mal no acabas de entrar en los planes del técnico. Y aquí desde el primer momento del año pasado empecé a jugar todo, jugué 35 partidos y muchos minutos. Este año más de lo mismo. Un jugador rinde más si juega cada semana y aunque tenga algún mal partido, sabe que tiene la confianza del entrenador.

¿Conocer esa cara del fútbol de tener menos minutos te ha ayudado a madurar?

La realidad es que durante toda mi formación he jugado todos los partidos posibles, en mis cesiones había jugado también todos los minutos… Pero el año que me quedé en el primer equipo del Liverpool y jugué tan poco, pues te das cuenta de lo complicado que es el fútbol, de lo fácil que se pierde confianza. Es algo que nos pasa a todos. Coger confianza es muy fácil, pero perderla también.

Su perfil en la actualidad

En tu formación jugabas como ‘6’ y como ‘8’. ¿Qué centrocampista es Chirivella en la élite?

Creo que depende mucho del rival. Aquí estoy jugando mucho en doble pivote contra rivales de nuestro nivel, pero para jugar con rivales del estilo del PSG pues cambiamos a un trivote y jugué de interior con uno más defensivo a mi lado y tuve más libertad, algo que también me gusta mucho. Me encanta ver el fútbol de cara, disfruto mucho cuando estoy en la base de la jugada porque toco mucho balón, pero me puedo adaptar a varias facetas como la de ‘6’ o centrocampista con más recorrido.

¿Qué roles puedes desempeñar y en cuál te sientes más cómodo?

Yo toda la vida he jugado con tres en el medio. En su momento se jugaba así en la cantera del Valencia, también en la Selección y en el Liverpool con Klopp. Casi siempre he jugado en la base de la jugada y era yo el que la sacaba desde atrás o se metía entre centrales. Con Klopp tuve varias participaciones jugando como ‘8’. El año pasado siempre jugamos con doble pivote, pero este estamos variando. Me adapto a todas, pero me gusta estar en la base de la jugada y ver el fútbol de cara.

¿Cuáles crees que son tus principales fortalezas? ¿Y en qué puntos puedes mejorar?

No pierdo mucho el balón. Soy un mediocentro español ‘de fábrica’ que te enseñan a no perderla y ser bueno técnicamente. Tengo un buen golpeo de balón. Mejorar un poco todo. Los duelos, también el posicionamiento en fase de repliegue. Me gusta mucho salir a campo contrario a presionar, pero es más difícil vivir en bloque bajo.

En el fútbol actual el tono físico, la agresividad... Son indispensables para un centrocampista

Creo que voy mejorando cada partido. Venía de un Liverpool con Klopp y para él, el ‘6’ es un rol que hace poca distancia y se basa mucho más en cómo lee la jugada, en anticiparse a los pases. Ahora en 4-4-2 los dos centrocampistas tienen más recorrido y esto te obliga a ir a más duelos defensivos. Y lo estoy mejorando. Prácticamente no hay mediocentros ahora que se basen solo en jugar y tener buen toque, sino que la evolución física del fútbol es enorme y hay que estar muy bien en los duelos defensivos.

¿Cuáles son tus referentes en tu demarcación?

En España hemos tenido una gran generación que la he visto crecer. Xavi, Iniesta, Busquets, Xabi Alonso… Que eran buenísimos. También Dani Parejo, con el que me siento muy identificado por la forma de ver el fútbol. Creo que es un jugador espectacular, que ha hecho un carrerón y seguro que lo va a seguir haciendo.

El Valencia CF y un posible regreso a LaLiga de Chirivella

¿Cómo ves al Valencia desde la distancia?

Bien, intento seguirlo todos los fines de semana. Es verdad que están teniendo más problemas en LaLiga, pero es verdad que estando a dos partidos de ganar un título puede ser medio normal dejarse llevar un poco en LaLiga. Esperemos que en la vuelta Mestalla haga como ha hecho en anteriores ocasiones y pueda pasar a la final.

¿Qué opciones le das de pasar a la final de Copa del Rey?

Es un partido muy complicado, pero es verdad que en la ida si no fue superior, estuvo muy igualado y creo que Mestalla puede marcar la diferencia porque ya hemos visto noches en las que al rival les ha sido muy duros, mientras que al Valencia le da un empuje increíble.

Saliste hace muchos años del club ¿Te gustaría volver algún día?

Sí. Es algo que yo siempre he hablado con mi familia y mi representante. Todo el mundo sabe que me gustaría volver a España porque llevo 8 años fuera y los seis meses de Extremadura fueron nefastos. Ahora mismo estoy aquí súper bien y súper contento, pero todo el mundo tiene claro que en algún momento me gustaría volver a España.

¿Crees que encajarías en el modelo de juego de Bordalás?

Sí. Nosotros al final aquí jugamos mucho en doble pivote. También jugamos muy directo porque arriba tenemos jugadores rápidos y que ganan muchas jugadas. Por lo que creo que sí, que podría encajar. Luego ya depende del entrenador, pero por mi parte creo que sí podría encajar.

¿Cómo ves a Hugo Guillamón en su primera temporada como centrocampista?

Muy bien. Yo creo que ha dado un salto cualitativo muy grande. El año pasado en defensa ya hizo un buen año, pero este curso jugando como centrocampista podemos decir que ha encontrado su puesto porque lo hace todo bien, todo fácil, con balón sabemos la calidad que tiene porque ya lo demostraba de central. También va muy fuerte a los duelos defensivos.

¿Crees que tu amigo Carlos Soler acabará renovando?

No te sabría decir. No hemos hablado del tema últimamente. Sé que está muy feliz, muy concentrado con el final de temporada que espera, las semifinales… Luego será él quién decida con su familia, con sus agentes… Pero creo que está muy contento.

En tu caso ¿Cuál crees que es tu futuro más próximo?

Pues de momento tengo contrato hasta 2023, este verano puede ser importante para unas cosas u otras y a partir de ahí veremos. Hacía tiempo que no estaba tan bien y tan contento tanto dentro del campo como fuera y creo que tengo que aprovecharlo. Al final en el fútbol no hay muchos momentos así, de sentirse totalmente lleno. En algún momento tendremos que tomar una decisión de si seguir o marcharse

Hablemos ahora del pasado… ¿Qué entrenadores han sido más importantes en tu trayectoria para moldear al jugador que vemos hoy?

Me quedaría con muchos. En el fútbol formativo Taja, que fue mi entrenador en el Valencia CF y en la Selección Valenciana antes de irme a Inglaterra. Tenía una relación con él más allá de lo futbolístico. Luego también Klopp me marcó mucho, me enseñó mucho, siempre tenía palabras de apoyo y de tratar de mejorar mi juego. Y por último, Antoine Kombouaré, que llegó aquí en febrero y cambió por completo mi paso por el Nantes y ha sacado mi mejor fútbol desde hace mucho tiempo y le estoy muy agradecido.

¿En qué te ayudó Klopp? ¿Cómo es trabajar con él?

Es muy exigente con todos, todos los días. Es muy exigente consigo mismo y demanda a sus jugadores que también lo sean. Cada sesión de entrenamiento era un aprendizaje tremendo. Yo llegué con Brendan Rodgers y vi todo el cambio, las maneras de entrenar… Y a partir del segundo año se pudo ver resultados. Es verdad que hizo fichajes importantes, pero creo que el pressing que se ve en todos los partidos está muy entrenado, es de las cosas que más se entrenaba. También la presión tras pérdida casi a diario. Ves un partido del Liverpool y se ve las cosas que entrena.

Imagino que entrenar con jugadores de la talla de Henderson, Wijnaldum… También ayuda a ‘espabilar’ y observarlos de cerca a mejorar

Empecé con ellos a los 17 años y aprendes un montón. Es como un máster cada día porque ves cómo entrenan, cómo se preparan cada día antes d ellos entrenamientos, ves las comidas que hacen. Al final se te va metiendo en la cabeza e intentas copiarlo porque los ves rendir al máximo en la élite y es lo que quieres ser tú.

Por último, has estado en el fútbol formativo de las dos grandes potencias europeas en categorías inferiores. ¿Qué diferencias hay entre Inglaterra y España en este sentido?

Creo que en España se basan mucho más en el ambiente táctico, en el fútbol de equipo, movimientos específicos. En Inglaterra en potenciar el talento individual. Por ejemplo en los extremos buenos en el uno contra uno. En España se centra más en el pase, el posicionamiento de los compañeros.